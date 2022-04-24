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СМИ: антироссийские санкции стали проблемой для французских портов - РИА Новости, 24.04.2022
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СМИ: антироссийские санкции стали проблемой для французских портов
СМИ: антироссийские санкции стали проблемой для французских портов - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ: антироссийские санкции стали проблемой для французских портов
Во французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции, передает телеканал... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T04:30
2022-04-24T10:50
в мире
россия
бретань
украина
евросоюз
франция
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Во французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции, передает телеканал France 2.Суда, перевозящие машины или химикаты, застряли на французской таможне. К примеру, в порту Сен-Мало в Бретани стоит сухогруз длиной 141 метр, который едва помещается у причала. Из-за этого его приходится постоянно перемещать, чтобы освобождать места для других кораблей.По словам вице-председателя регионального совета Бретани Стефана Перрена, чем дольше будет простой, тем больше потребуется передвижений. "Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег", — посетовал он.Как отмечает France 2, на одно из судов уже потратили около 50 тысяч евро, причем большую часть взяла на себя Бретань, требующая помощи от государства.Из-за простоя судов вынуждены сидеть на карантине и российские моряки. Как рассказала телеканалу работник профсоюза, им платят зарплату, но их банковские карты остаются заблокированными во Франции."Так сколько же времени продлится блокада этих кораблей? Суд уже позволил судну Pola Ariake покинуть порт Лорьян. Таможню даже обязали выплатить штраф в 100 тысяч евро в качестве возмещения убытков: там не смогли доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину. В ближайшие недели должны состояться еще несколько судебных процессов, возбужденных судовладельцами", — заключает France 2.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.В начале апреля Европейский союз утвердил пятый по счету пакет санкций. В него, в частности, включили запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из России и Белоруссии, а начиная с августа — запрет на импорт угля.Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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в мире, россия, бретань, украина, евросоюз, франция
04:30 24.04.2022 (обновлено: 10:50 24.04.2022)
 
СМИ: антироссийские санкции стали проблемой для французских портов

France 2 сообщил об обязанности портов во Франции оплачивать простой судов из России

© AFP 2022 / Jean-Francois MonierЗаблокированное 141-метровое российское грузовое судно "Владимир Латыщев" в Сен-Мало, Франция
Заблокированное 141-метровое российское грузовое судно Владимир Латыщев в Сен-Мало, Франция - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / Jean-Francois Monier
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Во французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции, передает телеканал France 2.
Суда, перевозящие машины или химикаты, застряли на французской таможне. К примеру, в порту Сен-Мало в Бретани стоит сухогруз длиной 141 метр, который едва помещается у причала. Из-за этого его приходится постоянно перемещать, чтобы освобождать места для других кораблей.
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По словам вице-председателя регионального совета Бретани Стефана Перрена, чем дольше будет простой, тем больше потребуется передвижений. "Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег", — посетовал он.
Как отмечает France 2, на одно из судов уже потратили около 50 тысяч евро, причем большую часть взяла на себя Бретань, требующая помощи от государства.
Из-за простоя судов вынуждены сидеть на карантине и российские моряки. Как рассказала телеканалу работник профсоюза, им платят зарплату, но их банковские карты остаются заблокированными во Франции.
"Так сколько же времени продлится блокада этих кораблей? Суд уже позволил судну Pola Ariake покинуть порт Лорьян. Таможню даже обязали выплатить штраф в 100 тысяч евро в качестве возмещения убытков: там не смогли доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину. В ближайшие недели должны состояться еще несколько судебных процессов, возбужденных судовладельцами", — заключает France 2.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
В начале апреля Европейский союз утвердил пятый по счету пакет санкций. В него, в частности, включили запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из России и Белоруссии, а начиная с августа — запрет на импорт угля.
Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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