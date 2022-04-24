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РПЦ передала около 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим на Украине - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/pomosch-1785194076.html
РПЦ передала около 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим на Украине
РПЦ передала около 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим на Украине - РИА Новости, 24.04.2022
РПЦ передала около 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим на Украине
Практически каждый приход Русской православной церкви собирает гуманитарную помощь жителям Донбасса, около 700 тонн уже переданы беженцам и пострадавшим,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T18:26
2022-04-24T18:26
религия
донбасс
россия
украина
русская православная церковь
доставка гуманитарной помощи на украину
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Практически каждый приход Русской православной церкви собирает гуманитарную помощь жителям Донбасса, около 700 тонн уже переданы беженцам и пострадавшим, собрано более 200 миллионов рублей, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия 24".По словам митрополита, РПЦ собрано более 200 миллионов рублей, помимо действий централизованных церковных структур практически каждый приход РПЦ собирает гуманитарную помощь. "Церковь очень активно участвует в том, чтобы облегчить участь людей, которые стали жертвами этого конфликта", - резюмировал Иларион.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/bezhentsy-1785142123.html
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донбасс, россия, украина, русская православная церковь, доставка гуманитарной помощи на украину, в мире, ситуация в днр и лнр
18:26 24.04.2022
 
РПЦ передала около 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим на Украине

РПЦ передала около 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим в Донбассе и на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Практически каждый приход Русской православной церкви собирает гуманитарную помощь жителям Донбасса, около 700 тонн уже переданы беженцам и пострадавшим, собрано более 200 миллионов рублей, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия 24".
"Около 700 тонн гуманитарной помощи передали беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, из них более 380 тонн направлено в Донецкую, Горловскую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую епархии", - рассказал митрополит Иларион.
По словам митрополита, РПЦ собрано более 200 миллионов рублей, помимо действий централизованных церковных структур практически каждый приход РПЦ собирает гуманитарную помощь. "Церковь очень активно участвует в том, чтобы облегчить участь людей, которые стали жертвами этого конфликта", - резюмировал Иларион.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 07:52Религия
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РелигияДонбассРоссияУкраинаРусская православная церковьДоставка гуманитарной помощи на УкраинуВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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