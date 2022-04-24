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Епископ рассказал о помощи со стороны РПЦ беженцам из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/pomosch-1785141868.html
Епископ рассказал о помощи со стороны РПЦ беженцам из Донбасса и с Украины
Епископ рассказал о помощи со стороны РПЦ беженцам из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 24.04.2022
Епископ рассказал о помощи со стороны РПЦ беженцам из Донбасса и с Украины
Русская православная церковь (РПЦ) собрала более 214 миллионов рублей на помощь беженцам из Донбасса и Украины, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T07:47
2022-04-24T10:04
религия
донбасс
украина
россия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) собрала более 214 миллионов рублей на помощь беженцам из Донбасса и Украины, сообщил в интервью РИА Новости глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).Многие беженцы лишились дома, имущества, остались без личных вещей, поэтому людям в первую очередь нужны продукты, лекарства, одежда, обувь и средства гигиены, добавил он. Помощь принимают в Белгородской, Ростовской, Симферопольской, Воронежской епархиях, при этом оказывается помощь без разделения на национальности и вероисповедания, отметил епископ.Адресные просьбы поступают по федеральной линии церковной помощи "Милосердие": "в месяц поступает более 6тысяч звонков, из них почти 2 тысячи – это звонки по вопросам помощи беженцам", добавил епископ.Он рассказал, что в церковный штаб помощи беженцам в Москве каждый день приходит 150 человек, в некоторые дни - до 200 человек в день.Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.На призыв о сборе помощи, подчеркнул он, уже откликнулось множество людей, не только воцерковленных: "Они приносят еду, одежду, привозят вещи".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона &gt;&gt;
https://ria.ru/20220424/mariupol-1785139275.html
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донбасс, украина, россия
07:47 24.04.2022 (обновлено: 10:04 24.04.2022)
 
Епископ рассказал о помощи со стороны РПЦ беженцам из Донбасса и с Украины

Епископ Верейский Пантелеимон: РПЦ собрала более 214 миллионов рублей на помощь беженцам

© РИА Новости / Алексей МайшевРаздача гумпомощи жителям села Трехизбенка
Раздача гумпомощи жителям села Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) собрала более 214 миллионов рублей на помощь беженцам из Донбасса и Украины, сообщил в интервью РИА Новости глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
"Собрали свыше 214 миллионов рублей на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. В России церковь собрала и передала больше 1 тысячи тонн гуманитарной помощи, из них более 540 тонн направили в Донбасс, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии", – сказал епископ Пантелеимон.
Многие беженцы лишились дома, имущества, остались без личных вещей, поэтому людям в первую очередь нужны продукты, лекарства, одежда, обувь и средства гигиены, добавил он. Помощь принимают в Белгородской, Ростовской, Симферопольской, Воронежской епархиях, при этом оказывается помощь без разделения на национальности и вероисповедания, отметил епископ.
Адресные просьбы поступают по федеральной линии церковной помощи "Милосердие": "в месяц поступает более 6тысяч звонков, из них почти 2 тысячи – это звонки по вопросам помощи беженцам", добавил епископ.
Он рассказал, что в церковный штаб помощи беженцам в Москве каждый день приходит 150 человек, в некоторые дни - до 200 человек в день.
Свеча - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
06:04
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху
Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.
На призыв о сборе помощи, подчеркнул он, уже откликнулось множество людей, не только воцерковленных: "Они приносят еду, одежду, привозят вещи".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона >>
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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