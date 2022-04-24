https://ria.ru/20220424/pomosch-1785130578.html

Патриарх Кирилл призвал верующих помочь пострадавшим от боевых действий

Патриарх Кирилл призвал верующих помочь пострадавшим от боевых действий - РИА Новости, 24.04.2022

Патриарх Кирилл призвал верующих помочь пострадавшим от боевых действий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять посильное участие в помощи пострадавшим от боевых действий и поблагодарил всех, кто "несет это... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T00:14

2022-04-24T00:14

2022-04-24T00:14

религия

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять посильное участие в помощи пострадавшим от боевых действий и поблагодарил всех, кто "несет это важное служение", следует из видеообращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости).Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля.Он отметил, что Пасха – самый радостный и главный праздник для всех христиан, в этот день люди славят Спасителя, который "пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом".По его словам, для помощи ближним "сейчас имеется немало возможностей": многие священнослужители, сестры милосердия, монашествующие, добровольцы "принимают активное участие в помощи пострадавшим от боевых столкновений"."Сердечно благодарю всех, кто несет это важное служение, и призываю всех, кто только может, мои дорогие, принять посильное и многообразное участие в этих трудах. В пасхальную неделю будет проводиться специальная общественная акция – фестиваль дарения. Этот проект позволит каждому желающему поделиться своей пасхальной радостью с другими людьми и помочь нуждающимся", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785129788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

русская православная церковь, пасха