https://ria.ru/20220424/pomosch-1785130578.html
Патриарх Кирилл призвал верующих помочь пострадавшим от боевых действий
Патриарх Кирилл призвал верующих помочь пострадавшим от боевых действий - РИА Новости, 24.04.2022
Патриарх Кирилл призвал верующих помочь пострадавшим от боевых действий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять посильное участие в помощи пострадавшим от боевых действий и поблагодарил всех, кто "несет это... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T00:14
2022-04-24T00:14
2022-04-24T00:14
религия
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять посильное участие в помощи пострадавшим от боевых действий и поблагодарил всех, кто "несет это важное служение", следует из видеообращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости).Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля.Он отметил, что Пасха – самый радостный и главный праздник для всех христиан, в этот день люди славят Спасителя, который "пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом".По его словам, для помощи ближним "сейчас имеется немало возможностей": многие священнослужители, сестры милосердия, монашествующие, добровольцы "принимают активное участие в помощи пострадавшим от боевых столкновений"."Сердечно благодарю всех, кто несет это важное служение, и призываю всех, кто только может, мои дорогие, принять посильное и многообразное участие в этих трудах. В пасхальную неделю будет проводиться специальная общественная акция – фестиваль дарения. Этот проект позволит каждому желающему поделиться своей пасхальной радостью с другими людьми и помочь нуждающимся", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785129788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, пасха
Патриарх Кирилл призвал верующих помочь пострадавшим от боевых действий
Патриарх Кирилл в Пасху призвал верующих помочь пострадавшим от боевых действий
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять посильное участие в помощи пострадавшим от боевых действий и поблагодарил всех, кто "несет это важное служение", следует из видеообращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости).
Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви
в 2022 году встречают 24 апреля.
Он отметил, что Пасха – самый радостный и главный праздник для всех христиан, в этот день люди славят Спасителя, который "пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом".
"Из Слова Божия мы знаем, что Бог есть любовь. Господь желает, чтобы и мы, его чада, старались подражать ему в этом: были всегда милостивы, добры, великодушны. Христос призывает каждого из нас стать свидетелем миру о божественной правде и делиться теплом нашей любви с ближними и дальними, особенно же с тем, кто страдает и нуждается в помощи, нуждается во внимании и заботе", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, для помощи ближним "сейчас имеется немало возможностей": многие священнослужители, сестры милосердия, монашествующие, добровольцы "принимают активное участие в помощи пострадавшим от боевых столкновений".
"Сердечно благодарю всех, кто несет это важное служение, и призываю всех, кто только может, мои дорогие, принять посильное и многообразное участие в этих трудах. В пасхальную неделю будет проводиться специальная общественная акция – фестиваль дарения. Этот проект позволит каждому желающему поделиться своей пасхальной радостью с другими людьми и помочь нуждающимся", - заключил патриарх Кирилл.