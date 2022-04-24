00:03 24.04.2022 (обновлено: 11:17 24.04.2022)
Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях
Патриарх Кирилл пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим душевных сил, мира и исключения из общения того, что может ранить близких.
"Я хотел бы всем вам, мои дорогие, пожелать сил душевных, телесных, способности преодолевать трудности в том числе с упованием на волю Божию. Я хотел бы всем пожелать любви, мира, благополучия в семьях, трудовых коллективах, вообще любых общественных объединениях, чтобы люди, общаясь друг с другом, обогащали друг друга, радовались друг другу, и по мере возможностей исключали из общения то, что может ранить друг друга", – сказал патриарх в прямом эфире перед пасхальным богослужением. Патриаршее богослужение, начавшееся в храме Христа Спасителя, транслируют телеканалы "Спас", "Первый канал" и "Россия-1".
Любовь должна сопровождаться ответственностью по отношению к любимым, а Христос заповедал людям простые слова: "любите друг друга", напомнил верующим патриарх Кирилл.
"Если бы этот закон все исполняли, то трудно даже представить, какой была бы жизнь,... замечательным образом изменились бы наши отношения в семьях, в трудовых коллективах, в обществе и государстве, потому что закон любви есть Богом установленная основа человеческих отношений", – сказал предстоятель Русской православной церкви.