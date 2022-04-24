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Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/patriarkh-1785130068.html
Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях
Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях - РИА Новости, 24.04.2022
Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим душевных сил, мира и исключения из общения того, что может ранить близких. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T00:03
2022-04-24T11:17
религия
пасха
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим душевных сил, мира и исключения из общения того, что может ранить близких.Любовь должна сопровождаться ответственностью по отношению к любимым, а Христос заповедал людям простые слова: "любите друг друга", напомнил верующим патриарх Кирилл."Если бы этот закон все исполняли, то трудно даже представить, какой была бы жизнь,... замечательным образом изменились бы наши отношения в семьях, в трудовых коллективах, в обществе и государстве, потому что закон любви есть Богом установленная основа человеческих отношений", – сказал предстоятель Русской православной церкви.
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Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе, следует из видео-обращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости). Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля.
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пасха, видео
Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим душевных сил, мира и исключения из общения того, что может ранить близких.
2022-04-24T00:03
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00:03 24.04.2022 (обновлено: 11:17 24.04.2022)
 
Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях

Патриарх Кирилл пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим душевных сил, мира и исключения из общения того, что может ранить близких.
"Я хотел бы всем вам, мои дорогие, пожелать сил душевных, телесных, способности преодолевать трудности в том числе с упованием на волю Божию. Я хотел бы всем пожелать любви, мира, благополучия в семьях, трудовых коллективах, вообще любых общественных объединениях, чтобы люди, общаясь друг с другом, обогащали друг друга, радовались друг другу, и по мере возможностей исключали из общения то, что может ранить друг друга", – сказал патриарх в прямом эфире перед пасхальным богослужением. Патриаршее богослужение, начавшееся в храме Христа Спасителя, транслируют телеканалы "Спас", "Первый канал" и "Россия-1".
Любовь должна сопровождаться ответственностью по отношению к любимым, а Христос заповедал людям простые слова: "любите друг друга", напомнил верующим патриарх Кирилл.
"Если бы этот закон все исполняли, то трудно даже представить, какой была бы жизнь,... замечательным образом изменились бы наши отношения в семьях, в трудовых коллективах, в обществе и государстве, потому что закон любви есть Богом установленная основа человеческих отношений", – сказал предстоятель Русской православной церкви.
 
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