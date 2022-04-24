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Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях

Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях - РИА Новости, 24.04.2022

Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим душевных сил, мира и исключения из общения того, что может ранить близких. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T00:03

2022-04-24T00:03

2022-04-24T11:17

религия

пасха

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим душевных сил, мира и исключения из общения того, что может ранить близких.Любовь должна сопровождаться ответственностью по отношению к любимым, а Христос заповедал людям простые слова: "любите друг друга", напомнил верующим патриарх Кирилл."Если бы этот закон все исполняли, то трудно даже представить, какой была бы жизнь,... замечательным образом изменились бы наши отношения в семьях, в трудовых коллективах, в обществе и государстве, потому что закон любви есть Богом установленная основа человеческих отношений", – сказал предстоятель Русской православной церкви.

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Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе, следует из видео-обращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости). Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля. 2022-04-24T00:03 true PT0M19S

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Максим Горбачев

пасха, видео