https://ria.ru/20220424/paskha-1785188377.html

Организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой

Организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой - РИА Новости, 24.04.2022

Организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой

Международная общественная организация "Внуки" по случаю Пасхи передала освященные куличи раненным военнослужащим в 9-й госпиталь Донецка. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T17:22

2022-04-24T17:22

2022-04-24T17:22

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Международная общественная организация "Внуки" по случаю Пасхи передала освященные куличи раненным военнослужащим в 9-й госпиталь Донецка.Госпитализированные с ранениями военные радостно встретили волонтеров и передавали привет своим семьям и сослуживцам, остающимся на фронте.Подобная акция планируется на следующей неделе в Херсоне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, пасха, религия