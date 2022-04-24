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Организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/paskha-1785188377.html
Организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой
Организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой - РИА Новости, 24.04.2022
Организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой
Международная общественная организация "Внуки" по случаю Пасхи передала освященные куличи раненным военнослужащим в 9-й госпиталь Донецка. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T17:22
2022-04-24T17:22
религия
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
пасха
религия
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Международная общественная организация "Внуки" по случаю Пасхи передала освященные куличи раненным военнослужащим в 9-й госпиталь Донецка.Госпитализированные с ранениями военные радостно встретили волонтеров и передавали привет своим семьям и сослуживцам, остающимся на фронте.Подобная акция планируется на следующей неделе в Херсоне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, пасха, религия
17:22 24.04.2022
 
Организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой

Общественная организация "Внуки" поздравила раненых бойцов ДНР с Пасхой

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Международная общественная организация "Внуки" по случаю Пасхи передала освященные куличи раненным военнослужащим в 9-й госпиталь Донецка.
"Здесь очень много наших парней (в больнице). Пасочки попросили передать наши друзья из Москвы - общественная организация "Внуки". Вот это подарок, скажем так, добрый привет от братьев-россиян, от внуков победы. Все для наших парней", - сказала раздававшая куличи волонтер.
Госпитализированные с ранениями военные радостно встретили волонтеров и передавали привет своим семьям и сослуживцам, остающимся на фронте.
Подобная акция планируется на следующей неделе в Херсоне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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