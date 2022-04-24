https://ria.ru/20220424/paskha-1785173689.html

Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху

Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху - РИА Новости, 24.04.2022

Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой, пожелав их церквам мира и благополучия. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T14:46

2022-04-24T14:46

2022-04-24T14:46

религия

русская православная церковь

пасха

московская патриархия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой, пожелав их церквам мира и благополучия."Сим радостным восклицанием сердечно приветствую Вас и поздравляю со светлым праздником Пасхи Господней... Молитвенно желаю Вам от Всещедрого Творца укрепления душевных и телесных сил в совершении высокого Предстоятельского служения, а нашим Святым Церквам – мира и благостояния", – говорится в пасхальном поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.В поздравлении патриарх обратился к обратился к Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону.Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, пасха, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия