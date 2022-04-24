Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой и пожелал им мира
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой, пожелав их церквам мира и благополучия.
"Сим радостным восклицанием сердечно приветствую Вас и поздравляю со светлым праздником Пасхи Господней... Молитвенно желаю Вам от Всещедрого Творца укрепления душевных и телесных сил в совершении высокого Предстоятельского служения, а нашим Святым Церквам – мира и благостояния", – говорится в пасхальном поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.
В поздравлении патриарх обратился к обратился к Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону.
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