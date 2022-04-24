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Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/paskha-1785173689.html
Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху
Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху - РИА Новости, 24.04.2022
Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой, пожелав их церквам мира и благополучия. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T14:46
2022-04-24T14:46
религия
русская православная церковь
пасха
московская патриархия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой, пожелав их церквам мира и благополучия."Сим радостным восклицанием сердечно приветствую Вас и поздравляю со светлым праздником Пасхи Господней... Молитвенно желаю Вам от Всещедрого Творца укрепления душевных и телесных сил в совершении высокого Предстоятельского служения, а нашим Святым Церквам – мира и благостояния", – говорится в пасхальном поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.В поздравлении патриарх обратился к обратился к Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону.Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.
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русская православная церковь, пасха, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
14:46 24.04.2022
 
Патриарх Кирилл пожелал главам православных церквей мира на Пасху

Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой и пожелал им мира

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой, пожелав их церквам мира и благополучия.
"Сим радостным восклицанием сердечно приветствую Вас и поздравляю со светлым праздником Пасхи Господней... Молитвенно желаю Вам от Всещедрого Творца укрепления душевных и телесных сил в совершении высокого Предстоятельского служения, а нашим Святым Церквам – мира и благостояния", – говорится в пасхальном поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.
В поздравлении патриарх обратился к обратился к Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону.
Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.
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РелигияРусская православная церковьПасхаМосковская ПатриархияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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