https://ria.ru/20220424/paskha-1785171108.html

Папа Римский поздравил христиан, отмечающих Пасху

Папа Римский поздравил христиан, отмечающих Пасху - РИА Новости, 24.04.2022

Папа Римский поздравил христиан, отмечающих Пасху

Папа Римский Франциск поздравил христиан, которые в это воскресенье отмечают праздник Светлого Воскресения Христова, вновь призвав к пасхальному перемирию на... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T14:20

2022-04-24T14:20

2022-04-24T14:46

франциск (хорхе марио бергольо)

иисус христос

пасха

антониу гутерреш

оон

ватикан

украина

русская православная церковь

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ВАТИКАН, 24 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил христиан, которые в это воскресенье отмечают праздник Светлого Воскресения Христова, вновь призвав к пасхальному перемирию на Украине."Сегодня различные восточные церкви, католические и православные, а также различные латинские общины отмечают Пасху по юлианскому календарю. Я направляю им наилучшие поздравления: Христос воскрес, он воскрес по-настоящему. Да наполнит он надеждой добрые ожидания сердец. Да дарует он мир", - заявил он в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана.Он призвал к перемирию на Украине."Я возобновляю призыв к пасхальному перемирию, малому осязаемому знаку желания мира", - сказал понтифик, добавив, что оно позволит "внять Воскресшему Христу, который обратился к своим апостолам со словами "Мира вам".Также понтифик обратился к верующим с призывом укреплять молитвы за мир."Политические лидеры, пожалуйста, да выслушают они голос народа, который хочет мира", - сказал папа.Ранее в воскресенье понтифик вопреки традиции не возглавил мессу по случаю отмечаемого католиками праздника Милосердия Божия. Из-за боли в колене папа Франциск наблюдал за службой сидя в кресле, в конце обратившись к верующим с небольшой проповедью. В пятницу он прошел медосмотр, в связи с чем мероприятия с его участием в Ватикане были отменены.На этой неделе папа Франциск и Святой престол присоединились к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к установлению перемирия на Украине в период православной Пасхи.Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. Днем Пасхи был выбран первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии. Католики в этом году отметили праздник Воскресения Христова 17 апреля. Юлианский календарь используют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, а также большинство греко-католиков.

https://ria.ru/20220422/vstrecha-1784878846.html

https://ria.ru/20220424/paskha-1785163720.html

ватикан

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

франциск (хорхе марио бергольо), иисус христос, пасха, антониу гутерреш, оон, ватикан, украина, русская православная церковь, польская православная церковь, грузинская православная церковь, сербская православная церковь