14:20 24.04.2022 (обновлено: 14:46 24.04.2022)
Папа Римский поздравил христиан, отмечающих Пасху
Папа Римский поздравил христиан, отмечающих Пасху, и призвал к миру на Украине
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск поздравил христиан в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана
© AP Photo / Andrew Medichini
ВАТИКАН, 24 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил христиан, которые в это воскресенье отмечают праздник Светлого Воскресения Христова, вновь призвав к пасхальному перемирию на Украине.
"Сегодня различные восточные церкви, католические и православные, а также различные латинские общины отмечают Пасху по юлианскому календарю. Я направляю им наилучшие поздравления: Христос воскрес, он воскрес по-настоящему. Да наполнит он надеждой добрые ожидания сердец. Да дарует он мир", - заявил он в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана.
Он призвал к перемирию на Украине.
"Я возобновляю призыв к пасхальному перемирию, малому осязаемому знаку желания мира", - сказал понтифик, добавив, что оно позволит "внять Воскресшему Христу, который обратился к своим апостолам со словами "Мира вам".
Также понтифик обратился к верующим с призывом укреплять молитвы за мир.
"Политические лидеры, пожалуйста, да выслушают они голос народа, который хочет мира", - сказал папа.
Ранее в воскресенье понтифик вопреки традиции не возглавил мессу по случаю отмечаемого католиками праздника Милосердия Божия. Из-за боли в колене папа Франциск наблюдал за службой сидя в кресле, в конце обратившись к верующим с небольшой проповедью. В пятницу он прошел медосмотр, в связи с чем мероприятия с его участием в Ватикане были отменены.
На этой неделе папа Франциск и Святой престол присоединились к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к установлению перемирия на Украине в период православной Пасхи.
Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. Днем Пасхи был выбран первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии. Католики в этом году отметили праздник Воскресения Христова 17 апреля. Юлианский календарь используют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, а также большинство греко-католиков.