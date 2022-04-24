12:54 24.04.2022 (обновлено: 14:18 24.04.2022)
Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав Древних Восточных Церквей с Пасхой, подчеркнув, что Воскресение Христово – величайшее событие человеческой истории.
Пасху по юлианскому календарю христиане празднуют в этом году 24 апреля
"Воскресение Христово – величайшее событие человеческой истории. Победоносным восстанием из мертвых Господь Иисус навеки разрушил оковы греха и смерти, дабы и нам ходить в обновленной жизни, имея веру и упование на Бога. Возвеселимся же ныне и разделим эту неизреченную духовную радость с ближними и дальними, проповедуя всему миру о Воскресении Спасителя", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В числе адресатов поздравительных посланий: патриарх Коптский Тавадрос II, Глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II, Патриарх-Католикос Эфиопский Абуна Матфий.