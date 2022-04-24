https://ria.ru/20220424/paskha-1785163592.html

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой - РИА Новости, 24.04.2022

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав Древних Восточных Церквей с Пасхой, подчеркнув, что Воскресение Христово – величайшее событие человеческой РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:54

2022-04-24T12:54

2022-04-24T14:18

религия

пасха

московский патриархат

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав Древних Восточных Церквей с Пасхой, подчеркнув, что Воскресение Христово – величайшее событие человеческой истории.Пасху по юлианскому календарю христиане празднуют в этом году 24 апреля"Воскресение Христово – величайшее событие человеческой истории. Победоносным восстанием из мертвых Господь Иисус навеки разрушил оковы греха и смерти, дабы и нам ходить в обновленной жизни, имея веру и упование на Бога. Возвеселимся же ныне и разделим эту неизреченную духовную радость с ближними и дальними, проповедуя всему миру о Воскресении Спасителя", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.В числе адресатов поздравительных посланий: патриарх Коптский Тавадрос II, Глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II, Патриарх-Католикос Эфиопский Абуна Матфий.

https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пасха, московский патриархат, религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)