https://ria.ru/20220424/paskha-1785146673.html

Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи - РИА Новости, 24.04.2022

Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:20

2022-04-24T09:20

2022-04-24T10:29

религия

пасха

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщает пресс-служба Кремля."Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости", — говорится в поздравлении.Глава государства отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий по сбережению богатейших исторических, культурных, духовных традиций России, укреплению института семьи и воспитанию детей.Кроме того, по словам Путина, заслуживает самого искреннего признания социальная деятельность христианских религиозных организаций и их стремление помогать тем, кто нуждается в поддержке.Минувшей ночью президент посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, которую провел патриарх Кирилл. Путин традиционно встречает праздник в этом храме. Во время службы он преподнес патриарху декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.Пасха — главный христианский праздник, в этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа. Эта дата каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году у православных Пасха приходится на 24 апреля, а католики праздновали ее неделей раньше.

https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пасха, религия, россия, владимир путин, русская православная церковь