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Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/paskha-1785146673.html
Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи - РИА Новости, 24.04.2022
Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T09:20
2022-04-24T10:29
религия
пасха
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщает пресс-служба Кремля."Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости", — говорится в поздравлении.Глава государства отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий по сбережению богатейших исторических, культурных, духовных традиций России, укреплению института семьи и воспитанию детей.Кроме того, по словам Путина, заслуживает самого искреннего признания социальная деятельность христианских религиозных организаций и их стремление помогать тем, кто нуждается в поддержке.Минувшей ночью президент посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, которую провел патриарх Кирилл. Путин традиционно встречает праздник в этом храме. Во время службы он преподнес патриарху декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.Пасха — главный христианский праздник, в этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа. Эта дата каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году у православных Пасха приходится на 24 апреля, а католики праздновали ее неделей раньше.
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пасха, религия, россия, владимир путин, русская православная церковь
09:20 24.04.2022 (обновлено: 10:29 24.04.2022)
 
Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВладимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщает пресс-служба Кремля.
"Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости", — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий по сбережению богатейших исторических, культурных, духовных традиций России, укреплению института семьи и воспитанию детей.
Кроме того, по словам Путина, заслуживает самого искреннего признания социальная деятельность христианских религиозных организаций и их стремление помогать тем, кто нуждается в поддержке.
Минувшей ночью президент посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, которую провел патриарх Кирилл. Путин традиционно встречает праздник в этом храме. Во время службы он преподнес патриарху декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.
Пасха — главный христианский праздник, в этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа. Эта дата каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году у православных Пасха приходится на 24 апреля, а католики праздновали ее неделей раньше.
Православные верующие рядом с Храмом Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
08:00Религия
Что мешает христианам отмечать Пасху в один день
 
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