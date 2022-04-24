09:20 24.04.2022 (обновлено: 10:29 24.04.2022)
Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВладимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщает пресс-служба Кремля.
"Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости", — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий по сбережению богатейших исторических, культурных, духовных традиций России, укреплению института семьи и воспитанию детей.
Кроме того, по словам Путина, заслуживает самого искреннего признания социальная деятельность христианских религиозных организаций и их стремление помогать тем, кто нуждается в поддержке.
Минувшей ночью президент посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, которую провел патриарх Кирилл. Путин традиционно встречает праздник в этом храме. Во время службы он преподнес патриарху декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.
Пасха — главный христианский праздник, в этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа. Эта дата каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году у православных Пасха приходится на 24 апреля, а католики праздновали ее неделей раньше.