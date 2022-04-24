https://ria.ru/20220424/paskha-1785146415.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи - РИА Новости, 24.04.2022

Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что Церковь развивает плодотворное... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:16

2022-04-24T09:16

2022-04-24T09:27

религия

пасха

россия

религия

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, заботится об укреплении согласия между людьми, телеграмма опубликована на сайте Кремля."В дни пасхальных торжеств сердца верующих наполнены особой радостью, искренней любовью к ближним, стремлением совершать добрые дела, помогать нуждающимся. Отрадно сознавать, что под Вашим предстоятельством Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, вносит огромный вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, в воспитание подрастающего поколения, в наше непростое время заботится об укреплении согласия и взаимопонимания между людьми", - говорится в сообщении.Он также пожелал патриарху душевных сил и здоровья "на благо Русской православной церкви и всей России".

https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html

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Ольга Фомченкова

пасха, россия, религия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь