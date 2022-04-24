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Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/paskha-1785146415.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи - РИА Новости, 24.04.2022
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи
Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что Церковь развивает плодотворное... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T09:16
2022-04-24T09:27
религия
пасха
россия
религия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, заботится об укреплении согласия между людьми, телеграмма опубликована на сайте Кремля."В дни пасхальных торжеств сердца верующих наполнены особой радостью, искренней любовью к ближним, стремлением совершать добрые дела, помогать нуждающимся. Отрадно сознавать, что под Вашим предстоятельством Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, вносит огромный вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, в воспитание подрастающего поколения, в наше непростое время заботится об укреплении согласия и взаимопонимания между людьми", - говорится в сообщении.Он также пожелал патриарху душевных сил и здоровья "на благо Русской православной церкви и всей России".
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пасха, россия, религия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
09:16 24.04.2022 (обновлено: 09:27 24.04.2022)
 
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

Президент Путин: Церковь заботится об укреплении согласия между людьми

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, заботится об укреплении согласия между людьми, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В дни пасхальных торжеств сердца верующих наполнены особой радостью, искренней любовью к ближним, стремлением совершать добрые дела, помогать нуждающимся. Отрадно сознавать, что под Вашим предстоятельством Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, вносит огромный вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, в воспитание подрастающего поколения, в наше непростое время заботится об укреплении согласия и взаимопонимания между людьми", - говорится в сообщении.
Он также пожелал патриарху душевных сил и здоровья "на благо Русской православной церкви и всей России".
Православные верующие рядом с Храмом Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
08:00Религия
Что мешает христианам отмечать Пасху в один день
 
РелигияПасхаРоссияРелигияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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