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Российские военные обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне

Российские военные обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне - РИА Новости, 24.04.2022

Российские военные обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне

Российские военнослужащие обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T08:57

2022-04-24T08:57

2022-04-24T10:26

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Православные верующие жители города Херсона отметили праздник Пасхи. Безопасность в ходе проведения пасхальных празднований обеспечивали российские военнослужащие, а временная военно-гражданская администрация на время пасхальной ночи отменила комендантский час", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные мероприятия прошли в ночь на 24 апреля в главном храме областной столицы Свято-Духовского кафедрального собора. Накануне праздника российские военнослужащие доставили в храм куличи для нуждающихся.

https://ria.ru/20220424/mariupol-1785139275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пасхальный крестный ход в Херсоне Российские военнослужащие обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 2022-04-24T08:57 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

херсон, признание днр и лнр в россии, религия, безопасность