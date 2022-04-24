https://ria.ru/20220424/paskha-1785145246.html
Российские военные обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне
Российские военные обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне - РИА Новости, 24.04.2022
Российские военные обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне
Российские военнослужащие обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T08:57
2022-04-24T08:57
2022-04-24T10:26
религия
херсон
признание днр и лнр в россии
религия
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Православные верующие жители города Херсона отметили праздник Пасхи. Безопасность в ходе проведения пасхальных празднований обеспечивали российские военнослужащие, а временная военно-гражданская администрация на время пасхальной ночи отменила комендантский час", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные мероприятия прошли в ночь на 24 апреля в главном храме областной столицы Свято-Духовского кафедрального собора. Накануне праздника российские военнослужащие доставили в храм куличи для нуждающихся.
https://ria.ru/20220424/mariupol-1785139275.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пасхальный крестный ход в Херсоне
Российские военнослужащие обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
2022-04-24T08:57
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, признание днр и лнр в россии, религия, безопасность
08:57 24.04.2022 (обновлено: 10:26 24.04.2022)
Российские военные обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне
Российские военнослужащие обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне