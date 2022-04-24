https://ria.ru/20220424/parizh-1785226941.html
В Париже начались столкновения радикалов с полицией
В Париже начались столкновения радикалов с полицией - РИА Новости, 25.04.2022
В Париже начались столкновения радикалов с полицией
Столкновения радикально настроенной молодежи с полицией начались в Париже после объявления предварительных результатов президентских выборов, правоохранители... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-24T23:54
2022-04-24T23:54
2022-04-25T00:13
в мире
париж
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения радикально настроенной молодежи с полицией начались в Париже после объявления предварительных результатов президентских выборов, правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Как сообщает МВД республики, по итогам подсчета 80% действующий президент Эммануэль Макрон набирает 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 45,19%.После объявления первых результатов второго тура на площади Республики в Париже начали собираться люди, которые выкрикивали лозунги как против Макрона, так и против Ле Пен.Однако с наступлением темноты осталось порядка сотни молодых людей, которые скандировали "Мы - антифашисты!" и выкрикивали оскорбления в адрес страж порядка.Полиция оцепила все подъезды к площади. К демонстрации также присоединилась радикально настроенные молодые люди в черной одежде, относящиеся к движению black bloc, которые часто устраивают провокации и беспорядки. Они начали кидать в сотрудников полиции бутылки и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022
23:54 24.04.2022 (обновлено: 00:13 25.04.2022)
В Париже начались столкновения радикалов с полицией
В Париже начались столкновения радикалов с полицией
ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения радикально настроенной молодежи с полицией начались в Париже после объявления предварительных результатов президентских выборов, правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Во Франции
в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Как сообщает МВД республики, по итогам подсчета 80% действующий президент Эммануэль Макрон
набирает 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
- 45,19%.
После объявления первых результатов второго тура на площади Республики в Париже
начали собираться люди, которые выкрикивали лозунги как против Макрона, так и против Ле Пен.
Однако с наступлением темноты осталось порядка сотни молодых людей, которые скандировали "Мы - антифашисты!" и выкрикивали оскорбления в адрес страж порядка.
Полиция оцепила все подъезды к площади. К демонстрации также присоединилась радикально настроенные молодые люди в черной одежде, относящиеся к движению black bloc, которые часто устраивают провокации и беспорядки. Они начали кидать в сотрудников полиции бутылки и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.