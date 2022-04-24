https://ria.ru/20220424/parizh-1785226941.html

В Париже начались столкновения радикалов с полицией

В Париже начались столкновения радикалов с полицией - РИА Новости, 25.04.2022

В Париже начались столкновения радикалов с полицией

Столкновения радикально настроенной молодежи с полицией начались в Париже после объявления предварительных результатов президентских выборов, правоохранители... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-24T23:54

2022-04-24T23:54

2022-04-25T00:13

в мире

париж

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения радикально настроенной молодежи с полицией начались в Париже после объявления предварительных результатов президентских выборов, правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Как сообщает МВД республики, по итогам подсчета 80% действующий президент Эммануэль Макрон набирает 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 45,19%.После объявления первых результатов второго тура на площади Республики в Париже начали собираться люди, которые выкрикивали лозунги как против Макрона, так и против Ле Пен.Однако с наступлением темноты осталось порядка сотни молодых людей, которые скандировали "Мы - антифашисты!" и выкрикивали оскорбления в адрес страж порядка.Полиция оцепила все подъезды к площади. К демонстрации также присоединилась радикально настроенные молодые люди в черной одежде, относящиеся к движению black bloc, которые часто устраивают провокации и беспорядки. Они начали кидать в сотрудников полиции бутылки и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022