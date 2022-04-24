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В центре Москвы изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы - РИА Новости, 24.04.2022
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В центре Москвы изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы
В центре Москвы изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы - РИА Новости, 24.04.2022
В центре Москвы изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы
Маршруты в центре Москвы с вечера 25 апреля поменяются в связи с подготовкой к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T15:38
2022-04-24T15:38
общество
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Маршруты в центре Москвы с вечера 25 апреля поменяются в связи с подготовкой к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Отмечается, что М1 работает на двух участках: Больница РЖД - Белорусский вокзал, Болотная площадь - Улица Кравченко. М2 также работает на двух участках: метро "Владыкино" - метро "Лубянка", метро "Парк Победы" - метро "Библиотека имени Ленина". М3 работает на участках Серебряный бор - метро "Краснопресненская" и метро "Лубянка" - Проспект Будённого. М6 работает на участках от Стадиона Лужники до метро "Кропоткинская" и от метро "Лубянка" до Дангауэровки.М7 работает на двух участках: метро "Парк Победы" - метро "Библиотека имени Ленина", метро "Лубянка" - метро "Стахановская". М9 также на двух участках: Рижский вокзал - метро "Лубянка", Болотная площадь - МЦК "ЗИЛ". При этом Е10 укорочен от метро "Тёплый Стан" до Болотной площади. Е30 также укорочен: 4-й микрорайон Митина - Белорусский вокзал. М40 укорочен: Лобненская улица - метро "Охотный Ряд", как и С344: Силикатный завод - метро "Краснопресненская".В дептрансе порекомендовали москвичам пользоваться метро или другими маршрутами.
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общество, москва
15:38 24.04.2022
 
В центре Москвы изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы

В центре Москвы с 25 апреля изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на репетиции парада Победы на полигоне Алабино
Военнослужащие на репетиции парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Военнослужащие на репетиции парада Победы на полигоне Алабино
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Маршруты в центре Москвы с вечера 25 апреля поменяются в связи с подготовкой к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Двадцать пятого апреля с 20.00 меняются маршруты в центре города в связи с подготовкой к параду 9 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что М1 работает на двух участках: Больница РЖД - Белорусский вокзал, Болотная площадь - Улица Кравченко. М2 также работает на двух участках: метро "Владыкино" - метро "Лубянка", метро "Парк Победы" - метро "Библиотека имени Ленина". М3 работает на участках Серебряный бор - метро "Краснопресненская" и метро "Лубянка" - Проспект Будённого. М6 работает на участках от Стадиона Лужники до метро "Кропоткинская" и от метро "Лубянка" до Дангауэровки.
М7 работает на двух участках: метро "Парк Победы" - метро "Библиотека имени Ленина", метро "Лубянка" - метро "Стахановская". М9 также на двух участках: Рижский вокзал - метро "Лубянка", Болотная площадь - МЦК "ЗИЛ". При этом Е10 укорочен от метро "Тёплый Стан" до Болотной площади. Е30 также укорочен: 4-й микрорайон Митина - Белорусский вокзал. М40 укорочен: Лобненская улица - метро "Охотный Ряд", как и С344: Силикатный завод - метро "Краснопресненская".
В дептрансе порекомендовали москвичам пользоваться метро или другими маршрутами.
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