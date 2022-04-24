https://ria.ru/20220424/parad-1785178077.html

В центре Москвы изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы

В центре Москвы изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы - РИА Новости, 24.04.2022

В центре Москвы изменят маршруты из-за подготовки к параду Победы

Маршруты в центре Москвы с вечера 25 апреля поменяются в связи с подготовкой к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T15:38

2022-04-24T15:38

2022-04-24T15:38

общество

москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Маршруты в центре Москвы с вечера 25 апреля поменяются в связи с подготовкой к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Отмечается, что М1 работает на двух участках: Больница РЖД - Белорусский вокзал, Болотная площадь - Улица Кравченко. М2 также работает на двух участках: метро "Владыкино" - метро "Лубянка", метро "Парк Победы" - метро "Библиотека имени Ленина". М3 работает на участках Серебряный бор - метро "Краснопресненская" и метро "Лубянка" - Проспект Будённого. М6 работает на участках от Стадиона Лужники до метро "Кропоткинская" и от метро "Лубянка" до Дангауэровки.М7 работает на двух участках: метро "Парк Победы" - метро "Библиотека имени Ленина", метро "Лубянка" - метро "Стахановская". М9 также на двух участках: Рижский вокзал - метро "Лубянка", Болотная площадь - МЦК "ЗИЛ". При этом Е10 укорочен от метро "Тёплый Стан" до Болотной площади. Е30 также укорочен: 4-й микрорайон Митина - Белорусский вокзал. М40 укорочен: Лобненская улица - метро "Охотный Ряд", как и С344: Силикатный завод - метро "Краснопресненская".В дептрансе порекомендовали москвичам пользоваться метро или другими маршрутами.

https://ria.ru/20220421/moskva-1784644006.html

москва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, москва