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В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники на параде - РИА Новости, 24.04.2022
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В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники на параде
В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники на параде - РИА Новости, 24.04.2022
В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники на параде
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили нанесение временной дорожной разметки для движения военной техники на репетиции и параде Победы,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T15:10
2022-04-24T15:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
день победы
петр бирюков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили нанесение временной дорожной разметки для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса."Пять линий временной дорожной разметки длиной по 1,5 километра каждая нанесены специальной нитрокраской желтого цвета от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 9 мая", – приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Водителей просят быть внимательнее и напоминают, что желтая разметка предназначена только для военной техники. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме."Кроме того, с помощью прочного резинового покрытия защитили от возможных разрушений и деформации гранитное мощение на маршруте движения военной техники на репетиции и Парад Победы. После торжественных мероприятий покрытие демонтируем", - отметили в комплексе.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, день победы, петр бирюков
15:10 24.04.2022
 
В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники на параде

Временную дорожную разметку для движения военной техники на параде нанесли в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С" на репетиции парада Победы на полигоне Алабино
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) Мста-С на репетиции парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С" на репетиции парада Победы на полигоне Алабино
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили нанесение временной дорожной разметки для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса.
"Пять линий временной дорожной разметки длиной по 1,5 километра каждая нанесены специальной нитрокраской желтого цвета от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 9 мая", – приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Водителей просят быть внимательнее и напоминают, что желтая разметка предназначена только для военной техники. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме.
"Кроме того, с помощью прочного резинового покрытия защитили от возможных разрушений и деформации гранитное мощение на маршруте движения военной техники на репетиции и Парад Победы. После торжественных мероприятий покрытие демонтируем", - отметили в комплексе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыДень ПобедыПетр Бирюков
 
 
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