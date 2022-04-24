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Погибшего на Украине военного наградили орденом Мужества - РИА Новости, 24.04.2022
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Погибшего на Украине военного наградили орденом Мужества
Погибшего на Украине военного наградили орденом Мужества - РИА Новости, 24.04.2022
Погибшего на Украине военного наградили орденом Мужества
Военнослужащий из Саратовской области Раис Буранов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, он награжден орденом Мужества посмертно, сообщила... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:27
2022-04-24T13:39
россия
украина
донбасс
в мире
саратовская область
владимир путин
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащий из Саратовской области Раис Буранов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, он награжден орденом Мужества посмертно, сообщила администрация Советского района области."При проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, погиб наш земляк Буранов Раис Измайлович... Служил гранатометчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона 163 гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Он c честью и достоинством до конца был верен присяге и погиб при исполнении воинского долга. Для нас Раис всегда останется примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества... Награжден орденом Мужества посмертно", - говорится в сообщении.Отмечается, что 19-летний военнослужащий рос в многодетной семье в райцентре Степное, был выпускником кадетско-казачьего класса местной школы №1 и секции бокса спортивной школы, обучался в филиале Энгельсского механико-технологического техникума.Районная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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россия, украина, донбасс, в мире, саратовская область, владимир путин
12:27 24.04.2022 (обновлено: 13:39 24.04.2022)
 
Погибшего на Украине военного наградили орденом Мужества

Погибшего на Украине военного из Саратовской области посмертно наградили орденом Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащий из Саратовской области Раис Буранов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, он награжден орденом Мужества посмертно, сообщила администрация Советского района области.
"При проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, погиб наш земляк Буранов Раис Измайлович... Служил гранатометчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона 163 гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Он c честью и достоинством до конца был верен присяге и погиб при исполнении воинского долга. Для нас Раис всегда останется примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества... Награжден орденом Мужества посмертно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 19-летний военнослужащий рос в многодетной семье в райцентре Степное, был выпускником кадетско-казачьего класса местной школы №1 и секции бокса спортивной школы, обучался в филиале Энгельсского механико-технологического техникума.
Районная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.
© Фото : Администрация Советского района Саратовской областиВоеннослужащий из Саратовской области Раис Буранов
Военнослужащий из Саратовской области Раис Буранов - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Фото : Администрация Советского района Саратовской области
Военнослужащий из Саратовской области Раис Буранов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
РоссияУкраинаДонбассВ миреСаратовская областьВладимир Путин
 
 
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