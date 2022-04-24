https://ria.ru/20220424/orden-1785160790.html

Погибшего на Украине военного наградили орденом Мужества

Погибшего на Украине военного наградили орденом Мужества - РИА Новости, 24.04.2022

Погибшего на Украине военного наградили орденом Мужества

Военнослужащий из Саратовской области Раис Буранов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, он награжден орденом Мужества посмертно, сообщила... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:27

2022-04-24T12:27

2022-04-24T13:39

россия

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саратовская область

владимир путин

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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащий из Саратовской области Раис Буранов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, он награжден орденом Мужества посмертно, сообщила администрация Советского района области."При проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, погиб наш земляк Буранов Раис Измайлович... Служил гранатометчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона 163 гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Он c честью и достоинством до конца был верен присяге и погиб при исполнении воинского долга. Для нас Раис всегда останется примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества... Награжден орденом Мужества посмертно", - говорится в сообщении.Отмечается, что 19-летний военнослужащий рос в многодетной семье в райцентре Степное, был выпускником кадетско-казачьего класса местной школы №1 и секции бокса спортивной школы, обучался в филиале Энгельсского механико-технологического техникума.Районная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/geroy-1784699850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, в мире, саратовская область, владимир путин