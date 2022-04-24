https://ria.ru/20220424/obstrely-1785166098.html

Жители Кременной сообщили, что еще опасаются обстрелов со стороны ВСУ

Жители Кременной сообщили, что еще опасаются обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022

Жители Кременной сообщили, что еще опасаются обстрелов со стороны ВСУ

Жители освобожденного города Кременная в Донбассе, несмотря на то, что город перешел под полный контроль Луганской народной республики, не спешат возвращаться в РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T13:17

2022-04-24T13:17

2022-04-24T15:29

в мире

луганская народная республика

донбасс

россия

вооруженные силы рф

михаил мизинцев

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785175731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac562f176d81758701e4a6d95027356f.jpg

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 24 апр - РИА Новости. Жители освобожденного города Кременная в Донбассе, несмотря на то, что город перешел под полный контроль Луганской народной республики, не спешат возвращаться в дома и квартиры из бомбоубежищ, опасаясь обстрелов со стороны отошедших украинских войск, рассказали РИА Новости местные жители.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная - стратегически важный город. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, на окраинах которого продолжается "зачистка", с тыловых позиций противника."Мои находятся в больнице в бомбоубежище, а я им кушать ношу, посуду забираю и так далее. В больнице в подвале сидят числа с 4 апреля. У нас еще внучка 3,5 годика, сидели все возле нее. Вот это так, как бы отогнали (украинские войска – ред.), теперь я бегаю, снабжаю продуктами. Пускай еще сидят, еще рановато возвращаться", - рассказал местный житель, выходящий с территории больницы.По словам одной из женщин, остающейся в бомбоубежище, пока возвращаться в дома и квартиры люди не рискуют, так как, отходя, украинские войска обстреливали жилые районы города и не исключено, что и сейчас могут нанести удар."Дома у нас старые, были сильные взрывы, и мы боялись дома оставаться. Сейчас тише, но все равно страшно. Сегодня более-менее, а вчера вообще страшно было", - рассказала собеседница агентства.Она уточнила, что только в бомбоубежище городской больницы находится порядка 30 мирных жителей, в том числе четверо детей. В городе нет электричества и газоснабжения, все магазины закрыты, продукты и лекарства взять негде.Россия собрала ещё 22 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, заявил накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html

луганская народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Условия проживания жителей Кременной Жители освобожденной Кременной (под контролем ЛНР) пока еще опасаются возвращаться из бомбоубежищ домой. Они показали РИА Новости, в каких условиях живут. 2022-04-24T13:17 true PT2M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донбасс, россия, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, игорь конашенков