https://ria.ru/20220424/obstrely-1785166098.html
Жители Кременной сообщили, что еще опасаются обстрелов со стороны ВСУ
Жители Кременной сообщили, что еще опасаются обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022
Жители Кременной сообщили, что еще опасаются обстрелов со стороны ВСУ
Жители освобожденного города Кременная в Донбассе, несмотря на то, что город перешел под полный контроль Луганской народной республики, не спешат возвращаться в РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:17
2022-04-24T13:17
2022-04-24T15:29
в мире
луганская народная республика
донбасс
россия
вооруженные силы рф
михаил мизинцев
игорь конашенков
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 24 апр - РИА Новости. Жители освобожденного города Кременная в Донбассе, несмотря на то, что город перешел под полный контроль Луганской народной республики, не спешат возвращаться в дома и квартиры из бомбоубежищ, опасаясь обстрелов со стороны отошедших украинских войск, рассказали РИА Новости местные жители.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная - стратегически важный город. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, на окраинах которого продолжается "зачистка", с тыловых позиций противника."Мои находятся в больнице в бомбоубежище, а я им кушать ношу, посуду забираю и так далее. В больнице в подвале сидят числа с 4 апреля. У нас еще внучка 3,5 годика, сидели все возле нее. Вот это так, как бы отогнали (украинские войска – ред.), теперь я бегаю, снабжаю продуктами. Пускай еще сидят, еще рановато возвращаться", - рассказал местный житель, выходящий с территории больницы.По словам одной из женщин, остающейся в бомбоубежище, пока возвращаться в дома и квартиры люди не рискуют, так как, отходя, украинские войска обстреливали жилые районы города и не исключено, что и сейчас могут нанести удар."Дома у нас старые, были сильные взрывы, и мы боялись дома оставаться. Сейчас тише, но все равно страшно. Сегодня более-менее, а вчера вообще страшно было", - рассказала собеседница агентства.Она уточнила, что только в бомбоубежище городской больницы находится порядка 30 мирных жителей, в том числе четверо детей. В городе нет электричества и газоснабжения, все магазины закрыты, продукты и лекарства взять негде.Россия собрала ещё 22 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, заявил накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html
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Условия проживания жителей Кременной
Жители освобожденной Кременной (под контролем ЛНР) пока еще опасаются возвращаться из бомбоубежищ домой. Они показали РИА Новости, в каких условиях живут.
2022-04-24T13:17
true
PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, россия, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, игорь конашенков
13:17 24.04.2022 (обновлено: 15:29 24.04.2022)
Жители Кременной сообщили, что еще опасаются обстрелов со стороны ВСУ
Жители освобожденного города Кременная сообщили, что опасаются обстрелов со стороны ВСУ
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 24 апр - РИА Новости. Жители освобожденного города Кременная в Донбассе, несмотря на то, что город перешел под полный контроль Луганской народной республики, не спешат возвращаться в дома и квартиры из бомбоубежищ, опасаясь обстрелов со стороны отошедших украинских войск, рассказали РИА Новости местные жители.
Ранее официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков
заявил, что силами ВС РФ
и Народной милиции ЛНР
взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная - стратегически важный город. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное
, на окраинах которого продолжается "зачистка", с тыловых позиций противника.
"Мои находятся в больнице в бомбоубежище, а я им кушать ношу, посуду забираю и так далее. В больнице в подвале сидят числа с 4 апреля. У нас еще внучка 3,5 годика, сидели все возле нее. Вот это так, как бы отогнали (украинские войска – ред.), теперь я бегаю, снабжаю продуктами. Пускай еще сидят, еще рановато возвращаться", - рассказал местный житель, выходящий с территории больницы.
По словам одной из женщин, остающейся в бомбоубежище, пока возвращаться в дома и квартиры люди не рискуют, так как, отходя, украинские войска обстреливали жилые районы города и не исключено, что и сейчас могут нанести удар.
"Дома у нас старые, были сильные взрывы, и мы боялись дома оставаться. Сейчас тише, но все равно страшно. Сегодня более-менее, а вчера вообще страшно было", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что только в бомбоубежище городской больницы находится порядка 30 мирных жителей, в том числе четверо детей. В городе нет электричества и газоснабжения, все магазины закрыты, продукты и лекарства взять негде.
Россия собрала ещё 22 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса
и Украины
, заявил накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
.