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Украинские войска трижды обстреляли Горловку из "Градов" - РИА Новости, 24.04.2022
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Украинские войска трижды обстреляли Горловку из "Градов"
Украинские войска трижды обстреляли Горловку из "Градов" - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска трижды обстреляли Горловку из "Градов"
Украинские войска после 21.00 три раза обстреляли Горловку, применив в том числе РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:36
2022-04-24T22:36
в мире
горловка
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска после 21.00 три раза обстреляли Горловку, применив в том числе РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, горловка, донбасс, донецкая народная республика
22:36 24.04.2022
 
Украинские войска трижды обстреляли Горловку из "Градов"

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска трижды обстреляли Горловку из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска после 21.00 три раза обстреляли Горловку, применив в том числе РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрелы был зафиксированы в промежутке между 21.37 и 21.50 (совпадает с мск), по поселку шахты им. Гагарина в Горловке было выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, также при обстреле применялись крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, обстрелу подвергся поселок Молочное в районе Горловки, по нему украинские войска выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град".
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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