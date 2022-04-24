19:16 24.04.2022 (обновлено: 19:24 24.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено пять снарядов калибром 122 мм и 15 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно информации представительства, опубликованной в Telegram-канале, Кировский район Донецка был обстрелян в 18.00 снарядами калибром 122 мм, а Ясиноватая - в 18.30 ракетами из "Града".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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