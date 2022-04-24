Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Луганского украинскими войсками
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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