15:10 24.04.2022 (обновлено: 15:22 24.04.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Первомайска украинскими войсками
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: с направления н.п. Камышеваха по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (10 снарядов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 14.40.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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