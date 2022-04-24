15:04 24.04.2022 (обновлено: 15:10 24.04.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 16 мин и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям… н.п. Кудрюмовка - н.п. Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм… н.п. Майорск - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 16 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 13.45.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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