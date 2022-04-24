11:09 24.04.2022 (обновлено: 11:14 24.04.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часть жилого дома на улице Пинтера в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками
Разрушенная часть жилого дома на улице Пинтера в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.