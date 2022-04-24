https://ria.ru/20220424/obnaruzhenie-1785137993.html

NHK: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили еще трех человек

NHK: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили еще трех человек - РИА Новости, 24.04.2022

NHK: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили еще трех человек

Спасатели обнаружили еще троих человек в районе исчезновения круизного судна "KAZU 1" c 26 людьми на борту на севере Японии, их состояние неизвестно, передает... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T04:36

2022-04-24T04:36

2022-04-24T08:42

в мире

япония

кумамото (префектура)

фумио кисида

хоккайдо

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ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. Спасатели обнаружили еще троих человек в районе исчезновения круизного судна "KAZU 1" c 26 людьми на борту на севере Японии, их состояние неизвестно, передает телеканал NHK.Ранее сообщалось об обнаружении четырех человек. Все они без сознания. В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция.Судно "KAZU 1" вышло утром в субботу из порта Уторо на северном острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил около 13.15 по местному времени (07.15 мск). По данным Управления безопасности на море, на борту судна находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа.К предполагаемому месту нахождения судна были направлены два вертолет и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились служащие сил самообороны Японии.Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с инцидентом прервал свою поездку в префектуру Кумамото и вернулся в Токио.

https://ria.ru/20220424/krushenie-1785135408.html

япония

кумамото (префектура)

хоккайдо

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Максим Горбачев

в мире, япония, кумамото (префектура), фумио кисида, хоккайдо