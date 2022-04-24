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NHK: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили еще трех человек - РИА Новости, 24.04.2022
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NHK: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили еще трех человек
NHK: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили еще трех человек - РИА Новости, 24.04.2022
NHK: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили еще трех человек
Спасатели обнаружили еще троих человек в районе исчезновения круизного судна "KAZU 1" c 26 людьми на борту на севере Японии, их состояние неизвестно, передает... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T04:36
2022-04-24T08:42
в мире
япония
кумамото (префектура)
фумио кисида
хоккайдо
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ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. Спасатели обнаружили еще троих человек в районе исчезновения круизного судна "KAZU 1" c 26 людьми на борту на севере Японии, их состояние неизвестно, передает телеканал NHK.Ранее сообщалось об обнаружении четырех человек. Все они без сознания. В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция.Судно "KAZU 1" вышло утром в субботу из порта Уторо на северном острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил около 13.15 по местному времени (07.15 мск). По данным Управления безопасности на море, на борту судна находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа.К предполагаемому месту нахождения судна были направлены два вертолет и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились служащие сил самообороны Японии.Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с инцидентом прервал свою поездку в префектуру Кумамото и вернулся в Токио.
https://ria.ru/20220424/krushenie-1785135408.html
япония
кумамото (префектура)
хоккайдо
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в мире, япония, кумамото (префектура), фумио кисида, хоккайдо
04:36 24.04.2022 (обновлено: 08:42 24.04.2022)
 
NHK: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили еще трех человек

В районе исчезновения круизного судна "KAZU 1" на севере Японии обнаружили семь человек

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо
Вид на остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. Спасатели обнаружили еще троих человек в районе исчезновения круизного судна "KAZU 1" c 26 людьми на борту на севере Японии, их состояние неизвестно, передает телеканал NHK.
Ранее сообщалось об обнаружении четырех человек. Все они без сознания. В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция.
Судно "KAZU 1" вышло утром в субботу из порта Уторо на северном острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил около 13.15 по местному времени (07.15 мск). По данным Управления безопасности на море, на борту судна находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа.
К предполагаемому месту нахождения судна были направлены два вертолет и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились служащие сил самообороны Японии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с инцидентом прервал свою поездку в префектуру Кумамото и вернулся в Токио.
Лодка с мигрантами - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов
 
В миреЯпонияКумамото (префектура)Фумио КисидаХоккайдо
 
 
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