https://ria.ru/20220424/nitstsa-1785159163.html

СМИ: в Ницце мужчина с ножом ранил священника

СМИ: в Ницце мужчина с ножом ранил священника - РИА Новости, 24.04.2022

СМИ: в Ницце мужчина с ножом ранил священника

Полиция задержала человека, который нанес ножевые ранения священнику в Ницце, сообщает телеканал BFM. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:04

2022-04-24T12:04

2022-04-24T12:35

в мире

ницца

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Полиция задержала человека, который нанес ножевые ранения священнику в Ницце, сообщает телеканал BFM.Согласно источникам, на священника напали во время службы.По данным телеканала, задержанный, 31-летний француз, неизвестен правоохранителям. Отмечается, что у него биполярное расстройство.

https://ria.ru/20220424/stambul-1785155478.html

ницца

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ницца