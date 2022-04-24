https://ria.ru/20220424/nitstsa-1785159163.html
СМИ: в Ницце мужчина с ножом ранил священника
СМИ: в Ницце мужчина с ножом ранил священника - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ: в Ницце мужчина с ножом ранил священника
Полиция задержала человека, который нанес ножевые ранения священнику в Ницце, сообщает телеканал BFM. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:04
2022-04-24T12:04
2022-04-24T12:35
в мире
ницца
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Полиция задержала человека, который нанес ножевые ранения священнику в Ницце, сообщает телеканал BFM.Согласно источникам, на священника напали во время службы.По данным телеканала, задержанный, 31-летний француз, неизвестен правоохранителям. Отмечается, что у него биполярное расстройство.
https://ria.ru/20220424/stambul-1785155478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ницца
12:04 24.04.2022 (обновлено: 12:35 24.04.2022)
СМИ: в Ницце мужчина с ножом ранил священника
BFMTV: полиция задержала мужчину, который нанес ножевые ранения священнику в Ницце
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Полиция задержала человека, который нанес ножевые ранения священнику в Ницце, сообщает телеканал BFM.
Согласно источникам, на священника напали во время службы.
По данным телеканала, задержанный, 31-летний француз, неизвестен правоохранителям. Отмечается, что у него биполярное расстройство.