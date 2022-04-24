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WSJ: cаудовские принцы продают яхты и недвижимость из-за финансовых проблем - РИА Новости, 24.04.2022
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WSJ: cаудовские принцы продают яхты и недвижимость из-за финансовых проблем
WSJ: cаудовские принцы продают яхты и недвижимость из-за финансовых проблем - РИА Новости, 24.04.2022
WSJ: cаудовские принцы продают яхты и недвижимость из-за финансовых проблем
Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем, пишет газета Wall... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T18:29
2022-04-24T19:29
в мире
саудовская аравия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем, пишет газета Wall Street Journal.По информации источников издания, члены семьи избавляются от своих активов за пределами королевства в связи с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман "перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить".В статье указывается, что за последние годы они продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 миллионов долларов.Источники заявляют, что принцам нужны деньги, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Помимо этого, в некоторых случаях члены династии мотивированы желанием владеть "менее показными активами", чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны наследного принца.Также отмечается, что принц Бандар бен Султан, ранее возглавлявший саудовскую разведку, в 2021 году продал поместье в Великобритании за 155 миллионов долларов.По словам одного из источников, принцы опасаются Мухаммеда бен Салмана, поскольку сами не работают, но содержат огромные штаты сотрудников.
https://ria.ru/20220419/araviya-1784209969.html
https://ria.ru/20220420/raznoglasiya-1784479677.html
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в мире, саудовская аравия
18:29 24.04.2022 (обновлено: 19:29 24.04.2022)
 
WSJ: cаудовские принцы продают яхты и недвижимость из-за финансовых проблем

WSJ: cаудовские принцы продают недвижимость и яхты за рубежом из-за финансовых проблем

© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем, пишет газета Wall Street Journal.
По информации источников издания, члены семьи избавляются от своих активов за пределами королевства в связи с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман "перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить".
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В статье указывается, что за последние годы они продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 миллионов долларов.
Источники заявляют, что принцам нужны деньги, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Помимо этого, в некоторых случаях члены династии мотивированы желанием владеть "менее показными активами", чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны наследного принца.
Также отмечается, что принц Бандар бен Султан, ранее возглавлявший саудовскую разведку, в 2021 году продал поместье в Великобритании за 155 миллионов долларов.
По словам одного из источников, принцы опасаются Мухаммеда бен Салмана, поскольку сами не работают, но содержат огромные штаты сотрудников.
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