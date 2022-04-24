https://ria.ru/20220424/nedvizhimost-1785194265.html

WSJ: cаудовские принцы продают яхты и недвижимость из-за финансовых проблем

WSJ: cаудовские принцы продают яхты и недвижимость из-за финансовых проблем - РИА Новости, 24.04.2022

WSJ: cаудовские принцы продают яхты и недвижимость из-за финансовых проблем

Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем, пишет газета Wall... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T18:29

2022-04-24T18:29

2022-04-24T19:29

в мире

саудовская аравия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем, пишет газета Wall Street Journal.По информации источников издания, члены семьи избавляются от своих активов за пределами королевства в связи с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман "перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить".В статье указывается, что за последние годы они продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 миллионов долларов.Источники заявляют, что принцам нужны деньги, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Помимо этого, в некоторых случаях члены династии мотивированы желанием владеть "менее показными активами", чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны наследного принца.Также отмечается, что принц Бандар бен Султан, ранее возглавлявший саудовскую разведку, в 2021 году продал поместье в Великобритании за 155 миллионов долларов.По словам одного из источников, принцы опасаются Мухаммеда бен Салмана, поскольку сами не работают, но содержат огромные штаты сотрудников.

https://ria.ru/20220419/araviya-1784209969.html

https://ria.ru/20220420/raznoglasiya-1784479677.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, саудовская аравия