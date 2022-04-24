https://ria.ru/20220424/mozg-1785226198.html

Врачи назвали ранний признак опухоли мозга

Врачи назвали ранний признак опухоли мозга - РИА Новости, 24.04.2022

Врачи назвали ранний признак опухоли мозга

Затуманенное зрение и помутнения в глазах могут оказаться признаком опухоли головного мозга, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:48

2022-04-24T23:48

2022-04-24T23:48

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Затуманенное зрение и помутнения в глазах могут оказаться признаком опухоли головного мозга, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую организацию The Brain Tumour Charity."Изменения зрения при опухоли головного мозга проявляются в размытии зрения и затуманенности взгляда. Например, больные жалуются, что им стало трудно смотреть телевизор или читать", — говорится в материале.Люди с диагностированным заболеванием также сообщали, что у них сократилось поле зрения. Другими словами, они стали хуже ориентироваться в пространстве и чаще натыкаться на предметы.Специалисты объяснили, что в результате роста опухоли происходит повышенное давление на зрительный нерв и отек диска зрительного нерва. Все это приводит к ухудшению зрения.К другим распространенным симптомам опухоли мозга относят появление головных болей, постоянной тошноты, сонливости, потери концентрации. Опухоль в височной доле может способствовать нарушению слуха, ухудшению памяти, влиять на способность к обучению, распознаванию предметов или лиц и определению человеческих эмоций.Врачи предупредили, что своевременная диагностика играет ключевую роль, ведь чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее лечить.

https://rsport.ria.ru/20220423/rak-1785071189.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, великобритания, здоровье - общество