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Врачи назвали ранний признак опухоли мозга - РИА Новости, 24.04.2022
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Врачи назвали ранний признак опухоли мозга
Врачи назвали ранний признак опухоли мозга - РИА Новости, 24.04.2022
Врачи назвали ранний признак опухоли мозга
Затуманенное зрение и помутнения в глазах могут оказаться признаком опухоли головного мозга, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:48
2022-04-24T23:48
в мире
великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Затуманенное зрение и помутнения в глазах могут оказаться признаком опухоли головного мозга, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую организацию The Brain Tumour Charity."Изменения зрения при опухоли головного мозга проявляются в размытии зрения и затуманенности взгляда. Например, больные жалуются, что им стало трудно смотреть телевизор или читать", — говорится в материале.Люди с диагностированным заболеванием также сообщали, что у них сократилось поле зрения. Другими словами, они стали хуже ориентироваться в пространстве и чаще натыкаться на предметы.Специалисты объяснили, что в результате роста опухоли происходит повышенное давление на зрительный нерв и отек диска зрительного нерва. Все это приводит к ухудшению зрения.К другим распространенным симптомам опухоли мозга относят появление головных болей, постоянной тошноты, сонливости, потери концентрации. Опухоль в височной доле может способствовать нарушению слуха, ухудшению памяти, влиять на способность к обучению, распознаванию предметов или лиц и определению человеческих эмоций.Врачи предупредили, что своевременная диагностика играет ключевую роль, ведь чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее лечить.
https://rsport.ria.ru/20220423/rak-1785071189.html
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в мире, великобритания, здоровье - общество
23:48 24.04.2022
 
Врачи назвали ранний признак опухоли мозга

Daily Express: затуманенное зрение может указывать на рак мозга

© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Depositphotos / sudok1
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Затуманенное зрение и помутнения в глазах могут оказаться признаком опухоли головного мозга, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую организацию The Brain Tumour Charity.
"Изменения зрения при опухоли головного мозга проявляются в размытии зрения и затуманенности взгляда. Например, больные жалуются, что им стало трудно смотреть телевизор или читать", — говорится в материале.
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Люди с диагностированным заболеванием также сообщали, что у них сократилось поле зрения. Другими словами, они стали хуже ориентироваться в пространстве и чаще натыкаться на предметы.
Специалисты объяснили, что в результате роста опухоли происходит повышенное давление на зрительный нерв и отек диска зрительного нерва. Все это приводит к ухудшению зрения.
К другим распространенным симптомам опухоли мозга относят появление головных болей, постоянной тошноты, сонливости, потери концентрации. Опухоль в височной доле может способствовать нарушению слуха, ухудшению памяти, влиять на способность к обучению, распознаванию предметов или лиц и определению человеческих эмоций.
Врачи предупредили, что своевременная диагностика играет ключевую роль, ведь чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее лечить.
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