https://ria.ru/20220424/mishustin-1785131579.html

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 24.04.2022

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что сегодня Русская православная церковь (РПЦ)... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T00:52

2022-04-24T00:52

2022-04-24T00:52

религия

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что сегодня Русская православная церковь (РПЦ) направляет своё подвижническое служение на сохранение мира, укрепление гражданского согласия.Мишустин отметил, что под предстоятельством патриарха между РПЦ, государственными органами и общественными институтами развивается плодотворное сотрудничество в сферах культуры, просвещения, укрепления семейных ценностей, воспитания молодого поколения, благотворительности, сохранения исторического и культурного наследия нашего народа."Великий праздник Пасхи олицетворяет духовное преображение, позволяет людям понять традиции православия, наполняет их сердца светлой радостью, любовью, надеждой и самыми добрыми чувствами. Он дорог всем, кто чтит непреходящие общечеловеческие идеалы и ценности", - добавляется в телеграмме.В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех с праздником Пасхи. Он пожелал пасхальной радости, здоровья и благоденствия."Сердечно поздравляю с великим православным праздником! Светлая Пасха укрепляет веру людей в торжество жизни, наполняет надеждой и добром, вдохновляет на благие дела", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785129788.html

https://ria.ru/20220424/pomosch-1785130578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

русская православная церковь, пасха