Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Премьер-министр Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что сегодня Русская православная церковь (РПЦ) направляет своё подвижническое служение на сохранение мира, укрепление гражданского согласия.
"Сегодня Русская православная церковь направляет своё подвижническое служение на сохранение мира, укрепление гражданского согласия и межконфессионального диалога, упрочение взаимопонимания между людьми", - говорится в тексте телеграммы, которая опубликована на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что под предстоятельством патриарха между РПЦ, государственными органами и общественными институтами развивается плодотворное сотрудничество в сферах культуры, просвещения, укрепления семейных ценностей, воспитания молодого поколения, благотворительности, сохранения исторического и культурного наследия нашего народа.
"Великий праздник Пасхи олицетворяет духовное преображение, позволяет людям понять традиции православия, наполняет их сердца светлой радостью, любовью, надеждой и самыми добрыми чувствами. Он дорог всем, кто чтит непреходящие общечеловеческие идеалы и ценности", - добавляется в телеграмме.
В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех с праздником Пасхи. Он пожелал пасхальной радости, здоровья и благоденствия.
"Сердечно поздравляю с великим православным праздником! Светлая Пасха укрепляет веру людей в торжество жизни, наполняет надеждой и добром, вдохновляет на благие дела", — говорится в сообщении.