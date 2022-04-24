https://ria.ru/20220424/melanshon-1785215732.html

Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью

Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью - РИА Новости, 24.04.2022

Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью

Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:04

2022-04-24T22:04

2022-04-24T22:04

в мире

выборы президента франции — 2022

марин ле пен

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_aa3cda93bc702106133ccf1903820a24.jpg

ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен "хорошей новостью".Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Ле Пен получает 42,4%, она уже признала поражение."Поражение Марин Ле Пен очень хорошая новость для единства нашего народа", - сказал Меланшон в телевизионном обращении.Он отметил при этом "низкий" результат, с которым победил Макрон.

https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212501.html

https://ria.ru/20220424/makron-1785215109.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, франция, эммануэль макрон