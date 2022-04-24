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Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью - РИА Новости, 24.04.2022
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Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью - РИА Новости, 24.04.2022
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью
Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:04
2022-04-24T22:04
в мире
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен "хорошей новостью".Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Ле Пен получает 42,4%, она уже признала поражение."Поражение Марин Ле Пен очень хорошая новость для единства нашего народа", - сказал Меланшон в телевизионном обращении.Он отметил при этом "низкий" результат, с которым победил Макрон.
https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212501.html
https://ria.ru/20220424/makron-1785215109.html
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в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, франция, эммануэль макрон
22:04 24.04.2022
 
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью

Лидер французских левых Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен "хорошей новостью".
Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Ле Пен получает 42,4%, она уже признала поражение.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 21:19
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
"Поражение Марин Ле Пен очень хорошая новость для единства нашего народа", - сказал Меланшон в телевизионном обращении.
Он отметил при этом "низкий" результат, с которым победил Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 21:57
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике
 
В миреВыборы президента Франции — 2022Марин Ле ПенФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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