https://ria.ru/20220424/melanshon-1785215732.html
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью - РИА Новости, 24.04.2022
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью
Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:04
2022-04-24T22:04
2022-04-24T22:04
в мире
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен "хорошей новостью".Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Ле Пен получает 42,4%, она уже признала поражение."Поражение Марин Ле Пен очень хорошая новость для единства нашего народа", - сказал Меланшон в телевизионном обращении.Он отметил при этом "низкий" результат, с которым победил Макрон.
https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212501.html
https://ria.ru/20220424/makron-1785215109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, франция, эммануэль макрон
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью
Лидер французских левых Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью