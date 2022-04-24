https://ria.ru/20220424/mariupol-1785188796.html

Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был

Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был - РИА Новости, 24.04.2022

Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T17:30

2022-04-24T17:30

2022-04-24T17:30

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

мариуполь

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украина

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игорь конашенков

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МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни, город станет лучше и красивее, чем он был."Мы уже видим процесс восстановления и оценки профильными министерствами и ведомствами всей необходимой работы, которую предстоит сделать в ближайшие дни, недели, месяцы. Для нас важно начать этот процесс в полной мере, одномоментно. В очередной раз повторю, что Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", - сказал Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785186392.html

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь, россия, украина, владимир путин, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), вооруженные силы рф, донбасс