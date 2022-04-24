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Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был - РИА Новости, 24.04.2022
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Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был - РИА Новости, 24.04.2022
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T17:30
2022-04-24T17:30
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
мариуполь
россия
украина
владимир путин
игорь конашенков
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МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни, город станет лучше и красивее, чем он был."Мы уже видим процесс восстановления и оценки профильными министерствами и ведомствами всей необходимой работы, которую предстоит сделать в ближайшие дни, недели, месяцы. Для нас важно начать этот процесс в полной мере, одномоментно. В очередной раз повторю, что Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", - сказал Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785186392.html
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь, россия, украина, владимир путин, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), вооруженные силы рф, донбасс
17:30 24.04.2022
 
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был

Глава ДНР Пушилин: Мариуполь после восстановления будет лучше и красивее, чем раньше

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенные дома около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни, город станет лучше и красивее, чем он был.
"Мы уже видим процесс восстановления и оценки профильными министерствами и ведомствами всей необходимой работы, которую предстоит сделать в ближайшие дни, недели, месяцы. Для нас важно начать этот процесс в полной мере, одномоментно. В очередной раз повторю, что Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", - сказал Пушилин.
Пасхальная служба - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 17:07Религия
Пушилин посетил пасхальную службу в Мариуполе
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 21:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМариупольРоссияУкраинаВладимир ПутинИгорь КонашенковАлександр Семенов (батальон "Восток")Вооруженные силы РФДонбасс
 
 
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