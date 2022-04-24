https://ria.ru/20220424/makron-1785225995.html
Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию
Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию - РИА Новости, 24.04.2022
Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию
Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:46
2022-04-24T23:46
2022-04-24T23:46
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европа
выборы президента франции — 2022
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию.Он поблагодарил тех, кто в первом и втором турах выборов выразил ему доверие для воплощения "нашего проекта более независимой Франции, более сильной Европы, продолжения обеспечения конкретного прогресса для каждого за счёт инвестиций и глубоких преобразований, высвобождая креативность и инновации, и чтобы сделать Францию великой экологической державой".Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46,09%, сообщило ранее МВД страны по итогам подсчета 71% голосов.
https://ria.ru/20220424/melanshon-1785215732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, европа, выборы президента франции — 2022
Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию
Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию