https://ria.ru/20220424/makron-1785225995.html

Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию

Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию

Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:46

2022-04-24T23:46

2022-04-24T23:46

в мире

эммануэль макрон

франция

европа

выборы президента франции — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785173105_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_736542718fedb72a03c7251eb9103589.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию.Он поблагодарил тех, кто в первом и втором турах выборов выразил ему доверие для воплощения "нашего проекта более независимой Франции, более сильной Европы, продолжения обеспечения конкретного прогресса для каждого за счёт инвестиций и глубоких преобразований, высвобождая креативность и инновации, и чтобы сделать Францию великой экологической державой".Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46,09%, сообщило ранее МВД страны по итогам подсчета 71% голосов.

https://ria.ru/20220424/melanshon-1785215732.html

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, франция, европа, выборы президента франции — 2022