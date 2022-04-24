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Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию - РИА Новости, 24.04.2022
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Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию
Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию - РИА Новости, 24.04.2022
Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию
Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:46
2022-04-24T23:46
в мире
эммануэль макрон
франция
европа
выборы президента франции — 2022
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию.Он поблагодарил тех, кто в первом и втором турах выборов выразил ему доверие для воплощения "нашего проекта более независимой Франции, более сильной Европы, продолжения обеспечения конкретного прогресса для каждого за счёт инвестиций и глубоких преобразований, высвобождая креативность и инновации, и чтобы сделать Францию великой экологической державой".Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46,09%, сообщило ранее МВД страны по итогам подсчета 71% голосов.
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в мире, эммануэль макрон, франция, европа, выборы президента франции — 2022
23:46 24.04.2022
 
Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за независимую Францию

Макрон заявил, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления у Эйфелевой башни, что его сторонники проголосовали за более независимую Францию.
Он поблагодарил тех, кто в первом и втором турах выборов выразил ему доверие для воплощения "нашего проекта более независимой Франции, более сильной Европы, продолжения обеспечения конкретного прогресса для каждого за счёт инвестиций и глубоких преобразований, высвобождая креативность и инновации, и чтобы сделать Францию великой экологической державой".
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46,09%, сообщило ранее МВД страны по итогам подсчета 71% голосов.
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 22:04
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью
 
В миреЭммануэль МакронФранцияЕвропаВыборы президента Франции — 2022
 
 
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