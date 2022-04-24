https://ria.ru/20220424/makron-1785225029.html
Макрон пообещал быть президентом для всех французов
Макрон пообещал быть президентом для всех французов - РИА Новости, 24.04.2022
Макрон пообещал быть президентом для всех французов
Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет президентом для все французов, в том числе для сторонников лидера правой... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:38
2022-04-24T23:38
2022-04-24T23:38
в мире
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет президентом для все французов, в том числе для сторонников лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Он пообещал найти ответы на озабоченности, в том числе тех, кто голосует за крайне правых.Согласно данным МВД, после подсчета 71% голосов Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, Ле Пен - 46,09 %.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
Макрон пообещал быть президентом для всех французов
Макрон пообещал быть президентом для всех французов, в том числе для сторонников Ле Пен
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет президентом для все французов, в том числе для сторонников лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Макрон выступал у Эйфелевой башни в центре Парижа
перед своими сторонниками, которые освистали избирателей, проголосовавших за Ле Пен. "С самого начала я прошу вас никого не освистывать, потому что с этого момента я не кандидат одного лагеря, а президент для всех", - сказал Макрон.
Он пообещал найти ответы на озабоченности, в том числе тех, кто голосует за крайне правых.
Согласно данным МВД, после подсчета 71% голосов Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, Ле Пен - 46,09 %.