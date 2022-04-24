https://ria.ru/20220424/makron-1785225029.html

Макрон пообещал быть президентом для всех французов

Макрон пообещал быть президентом для всех французов - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон пообещал быть президентом для всех французов

Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет президентом для все французов, в том числе для сторонников лидера правой... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:38

2022-04-24T23:38

2022-04-24T23:38

в мире

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет президентом для все французов, в том числе для сторонников лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Он пообещал найти ответы на озабоченности, в том числе тех, кто голосует за крайне правых.Согласно данным МВД, после подсчета 71% голосов Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91%, Ле Пен - 46,09 %.

https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212501.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен