https://ria.ru/20220424/makron-1785220024.html

Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим

Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим

Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, но войдет в историю. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:54

2022-04-24T22:54

2022-04-24T23:02

франция

в мире

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785173105_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_736542718fedb72a03c7251eb9103589.jpg

ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, но войдет в историю."Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", - сказал он в ходе выступления перед французами.Макрон набирает 53,12% голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 60% голосов, сообщает в воскресенье МВД страны. Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 46,88% голосов.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон