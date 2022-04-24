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Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим - РИА Новости, 24.04.2022
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Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим
Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим - РИА Новости, 24.04.2022
Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим
Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, но войдет в историю. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:54
2022-04-24T23:02
франция
в мире
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, но войдет в историю."Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", - сказал он в ходе выступления перед французами.Макрон набирает 53,12% голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 60% голосов, сообщает в воскресенье МВД страны. Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 46,88% голосов.
франция
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франция, в мире, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон
22:54 24.04.2022 (обновлено: 23:02 24.04.2022)
 
Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим

Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим для Франции

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, но войдет в историю.
"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", - сказал он в ходе выступления перед французами.
Макрон набирает 53,12% голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 60% голосов, сообщает в воскресенье МВД страны. Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 46,88% голосов.
 
ФранцияВ миреВыборы президента Франции — 2022Эммануэль Макрон
 
 
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