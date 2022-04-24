https://ria.ru/20220424/makron-1785219518.html
Макрон набирает 53,12% голосов после подсчета 60% бюллетеней
Макрон набирает 53,12% голосов после подсчета 60% бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022
Макрон набирает 53,12% голосов после подсчета 60% бюллетеней
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12% голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 60% голосов, сообщает в... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:48
2022-04-24T22:48
2022-04-24T22:53
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785173105_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_736542718fedb72a03c7251eb9103589.jpg
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12% голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 60% голосов, сообщает в воскресенье МВД страны.Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 46,88% голосов.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785173105_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ddb15ea7cecd67462a08deb172ac6ed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон
22:48 24.04.2022 (обновлено: 22:53 24.04.2022)
Макрон набирает 53,12% голосов после подсчета 60% бюллетеней
Макрон набирает 53,12% голосов после подсчета 60% бюллетеней