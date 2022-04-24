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Макрон набирает 53,12% голосов после подсчета 60% бюллетеней

Макрон набирает 53,12% голосов после подсчета 60% бюллетеней - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон набирает 53,12% голосов после подсчета 60% бюллетеней

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12% голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 60% голосов, сообщает в... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:48

2022-04-24T22:48

2022-04-24T22:53

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выборы президента франции — 2022

марин ле пен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12% голосов во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 60% голосов, сообщает в воскресенье МВД страны.Его оппонент, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 46,88% голосов.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон