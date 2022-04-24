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В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике - РИА Новости, 24.04.2022
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В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике - РИА Новости, 24.04.2022
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:57
2022-04-24T21:57
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона, добавив, что амбиции стать основным политиком в Европе у него выше, чем у кого-либо."Следовало ожидать, что Макрон побеждает, последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений, много было дано (обещаний) в предвыборной гонке", - сказал Чепа РИА Новости.Также парламентарий ответил на вопрос об изменении статуса Макрона как основного европейского лидера. "Амбиции Макрона сейчас выше, чем у кого-либо", - считает Чепа.
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, выборы президента франции — 2022
21:57 24.04.2022
 
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике

Депутат Чепа: амбиции стать основным политиком в Европе у Макрона выше, чем у кого-либо

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона, добавив, что амбиции стать основным политиком в Европе у него выше, чем у кого-либо.
Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение.
"Следовало ожидать, что Макрон побеждает, последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений, много было дано (обещаний) в предвыборной гонке", - сказал Чепа РИА Новости.
Также парламентарий ответил на вопрос об изменении статуса Макрона как основного европейского лидера. "Амбиции Макрона сейчас выше, чем у кого-либо", - считает Чепа.
Предвыборный плакат в день голосования на выборах президента Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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