https://ria.ru/20220424/makron-1785215109.html

В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике

В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике - РИА Новости, 24.04.2022

В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:57

2022-04-24T21:57

2022-04-24T21:57

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

выборы президента франции — 2022

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона, добавив, что амбиции стать основным политиком в Европе у него выше, чем у кого-либо."Следовало ожидать, что Макрон побеждает, последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений, много было дано (обещаний) в предвыборной гонке", - сказал Чепа РИА Новости.Также парламентарий ответил на вопрос об изменении статуса Макрона как основного европейского лидера. "Амбиции Макрона сейчас выше, чем у кого-либо", - считает Чепа.

https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785180313.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, выборы президента франции — 2022