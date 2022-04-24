https://ria.ru/20220424/makron-1785215109.html
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике - РИА Новости, 24.04.2022
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:57
2022-04-24T21:57
2022-04-24T21:57
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона, добавив, что амбиции стать основным политиком в Европе у него выше, чем у кого-либо."Следовало ожидать, что Макрон побеждает, последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений, много было дано (обещаний) в предвыборной гонке", - сказал Чепа РИА Новости.Также парламентарий ответил на вопрос об изменении статуса Макрона как основного европейского лидера. "Амбиции Макрона сейчас выше, чем у кого-либо", - считает Чепа.
https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785180313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, выборы президента франции — 2022
В ГД ответили на вопрос об изменении статуса Макрона в европейской политике
Депутат Чепа: амбиции стать основным политиком в Европе у Макрона выше, чем у кого-либо
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона, добавив, что амбиции стать основным политиком в Европе у него выше, чем у кого-либо.
Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение.
"Следовало ожидать, что Макрон побеждает, последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений, много было дано (обещаний) в предвыборной гонке", - сказал Чепа РИА Новости.
Также парламентарий ответил на вопрос об изменении статуса Макрона как основного европейского лидера. "Амбиции Макрона сейчас выше, чем у кого-либо", - считает Чепа.