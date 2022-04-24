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Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов - РИА Новости, 24.04.2022
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Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов
Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов - РИА Новости, 24.04.2022
Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов
Французский телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе нынешнего президента Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:28
2022-04-24T21:28
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Французский телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе нынешнего президента Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, что телеканал разместил в Twitter и YouTube примерно в 18.30 (19.30 мск) сообщение: "Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле". На заднем поле была изображена Эйфелева башня."Эта публикация является результатом человеческой ошибки и была удалена сразу же спустя несколько секунд после этого неудачного размещения в сети", - заявил телеканал агентству.Ранее сообщалось, что Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (21.00 мск).Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.
https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785180313.html
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60
в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022
21:28 24.04.2022
 
Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов

Французский канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Французский телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе нынешнего президента Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что телеканал разместил в Twitter и YouTube примерно в 18.30 (19.30 мск) сообщение: "Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле". На заднем поле была изображена Эйфелева башня.
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"Эта публикация является результатом человеческой ошибки и была удалена сразу же спустя несколько секунд после этого неудачного размещения в сети", - заявил телеканал агентству.
Ранее сообщалось, что Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (21.00 мск).
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Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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