Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов
Французский канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Французский телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе нынешнего президента Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что телеканал разместил в Twitter и YouTube примерно в 18.30 (19.30 мск) сообщение: "Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле". На заднем поле была изображена Эйфелева башня.
"Эта публикация является результатом человеческой ошибки и была удалена сразу же спустя несколько секунд после этого неудачного размещения в сети", - заявил телеканал агентству.
Ранее сообщалось, что Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (21.00 мск).
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.