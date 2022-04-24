https://ria.ru/20220424/makron-1785213242.html

Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов

Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов - РИА Новости, 24.04.2022

Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов

Французский телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе нынешнего президента Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:28

2022-04-24T21:28

2022-04-24T21:28

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

выборы президента франции — 2022

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Французский телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе нынешнего президента Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, что телеканал разместил в Twitter и YouTube примерно в 18.30 (19.30 мск) сообщение: "Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле". На заднем поле была изображена Эйфелева башня."Эта публикация является результатом человеческой ошибки и была удалена сразу же спустя несколько секунд после этого неудачного размещения в сети", - заявил телеканал агентству.Ранее сообщалось, что Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (21.00 мск).Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.

https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785180313.html

https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022