https://ria.ru/20220424/makron-1785211059.html

Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции

Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, согласно данным с избирательных участков, которые... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:01

2022-04-24T21:01

2022-04-24T22:09

в мире

выборы президента франции — 2022

марин ле пен

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, согласно данным с избирательных участков, которые приводит телеканал BFMTV. Он набирает 57,6% голосов, у лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 42,4%.Лидер оппозиции признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее партия начнет большую борьбу на парламентских выборах. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.

https://ria.ru/20220424/makron-1785206114.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ангелина Орехова

в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, франция, эммануэль макрон