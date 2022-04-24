21:01 24.04.2022 (обновлено: 22:09 24.04.2022)
Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции
Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции с 57,6% голосов
© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПредвыборный плакат в день голосования на выборах президента Франции в Париже
© Sputnik / Михаил Тургиев
Предвыборный плакат в день голосования на выборах президента Франции в Париже
ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, согласно данным с избирательных участков, которые приводит телеканал BFMTV.
Он набирает 57,6% голосов, у лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 42,4%.
Лидер оппозиции признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее партия начнет большую борьбу на парламентских выборах.
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.
Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.