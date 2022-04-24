https://ria.ru/20220424/makron-1785206114.html

Полиция перекрыла Марсово поле, где ожидается выступление Макрона

Полиция перекрыла Марсово поле, где ожидается выступление Макрона - РИА Новости, 24.04.2022

Полиция перекрыла Марсово поле, где ожидается выступление Макрона

Полиция перекрыла Марсово поле в Париже в ожидании кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, который должен выступить там после объявления первых... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T20:00

2022-04-24T20:00

2022-04-24T20:00

в мире

франция

эммануэль макрон

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Полиция перекрыла Марсово поле в Париже в ожидании кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, который должен выступить там после объявления первых результатов второго тура президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.Не все местные жители оказались готовы к перекрытиям: кто-то спрашивает у полиции пути обхода, кто-то выражает недовольство.Между тем у входа уже выстроились гости мероприятия, ждать которого придется ещё несколько часов. Обстановка спокойная.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй, решающий, тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По данным французского МВД, явка во втором туре к 18.00 мск составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году - тогда явка составила 65,3%.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.

https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022