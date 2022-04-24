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Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов во Франции

Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал в воскресенье во втором туре президентских выборов, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T14:21

2022-04-24T14:21

2022-04-24T14:39

в мире

эммануэль макрон

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал в воскресенье во втором туре президентских выборов, передаёт телеканал BFMTV.Французский лидер в сопровождении своей супруги Брижит проголосовал на избирательном участке в городе Ле Туке (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где находится их семейное имение.Избирательные участки открылись в 9.00 мск в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которые второй раз подряд сталкиваются во втором туре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022