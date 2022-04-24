https://ria.ru/20220424/lukashenko-1785166278.html

Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши просятся за гречкой и солью

Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши просятся за гречкой и солью - РИА Новости, 24.04.2022

Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши просятся за гречкой и солью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши выстраиваются вдоль границы и просят пустить их в страну за гречкой и солью. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T13:18

2022-04-24T13:18

2022-04-24T17:04

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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши выстраиваются вдоль границы и просят пустить их в страну за гречкой и солью."Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. <…> Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас", — приводит слова главы государства Sputnik Беларусь.По словам белорусского лидера, граница не должна препятствовать нормальной жизни, в том числе и соседям республики."Мы, как благородные люди, открываем эту границу, и особенно в канун религиозных праздников: приходите, здесь ваши люди", — сказал он.Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии всегда относятся к соседним странам по-человечески, и ждут, чтобы такое же отношение было и к ним.Президент напомнил, что в день Воскресения Христова люди просят у Бога о мире и согласии, и призвал соседей жить дружно.

https://ria.ru/20220424/lukashenko-1785165063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, литва, латвия, польша, украина, александр лукашенко