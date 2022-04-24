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Жители ЛНР приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О" - РИА Новости, 24.04.2022
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Жители ЛНР приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О"
Жители ЛНР приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О" - РИА Новости, 24.04.2022
Жители ЛНР приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О"
Жители Луганской народной республики приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О", обеспечивающую огневую поддержку продвижения Народной милиции... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:46
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ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Жители Луганской народной республики приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О", обеспечивающую огневую поддержку продвижения Народной милиции ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Колонна двигалась по одной из дорог республики. Местные жители с энтузиазмом махали военным руками, выкрикивали "спасибо" и "Христос воскрес". Те приветствовали их в ответ.В колонне была разнообразная техника, включая самоходные гаубицы. Стволы были украшены надписями вроде "Сибиряк", "Za пацанов!" и "Долбит нормально". Интересно, что сама техника была украшена тактическими знаками "О" вместо ставшего уже привычным символа "Z".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Жители ЛНР приветствуют колонну российских войск
Жители ЛНР приветствуют колонну российских войск.
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в мире, россия, украина, лнр
19:46 24.04.2022 (обновлено: 20:37 24.04.2022)
 
Жители ЛНР приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О"

Жители Луганской народной республики приветствовали российских военных с маркировкой "О"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Жители Луганской народной республики приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О", обеспечивающую огневую поддержку продвижения Народной милиции ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна двигалась по одной из дорог республики. Местные жители с энтузиазмом махали военным руками, выкрикивали "спасибо" и "Христос воскрес". Те приветствовали их в ответ.
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В колонне была разнообразная техника, включая самоходные гаубицы. Стволы были украшены надписями вроде "Сибиряк", "Za пацанов!" и "Долбит нормально". Интересно, что сама техника была украшена тактическими знаками "О" вместо ставшего уже привычным символа "Z".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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