https://ria.ru/20220424/lnr-1785203982.html

Жители ЛНР приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О"

Жители ЛНР приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О" - РИА Новости, 24.04.2022

Жители ЛНР приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О"

Жители Луганской народной республики приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О", обеспечивающую огневую поддержку продвижения Народной милиции... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:46

2022-04-24T19:46

2022-04-24T20:37

в мире

россия

украина

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785209160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_651956b9d41bf1b261a245d1482d9aeb.jpg

ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Жители Луганской народной республики приветствовали колонну российских войск с маркировкой "О", обеспечивающую огневую поддержку продвижения Народной милиции ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Колонна двигалась по одной из дорог республики. Местные жители с энтузиазмом махали военным руками, выкрикивали "спасибо" и "Христос воскрес". Те приветствовали их в ответ.В колонне была разнообразная техника, включая самоходные гаубицы. Стволы были украшены надписями вроде "Сибиряк", "Za пацанов!" и "Долбит нормально". Интересно, что сама техника была украшена тактическими знаками "О" вместо ставшего уже привычным символа "Z".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители ЛНР приветствуют колонну российских войск Жители ЛНР приветствуют колонну российских войск. 2022-04-24T19:46 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, лнр