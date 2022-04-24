18:51 24.04.2022 (обновлено: 19:02 24.04.2022)
Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе
Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Новотошковское в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики освободила населённый пункт Новотошковское в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"Очередной красный флаг - флаг победы - водружен теперь на лицее №10 населенного пункта Новотошковское", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Он уточнил, что населенный пункт под контролем республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
23 апреля, 08:00На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию