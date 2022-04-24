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Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/lnr-1785196323.html
Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе
Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе - РИА Новости, 24.04.2022
Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе
Народная милиция Луганской народной республики освободила населённый пункт Новотошковское в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T18:51
2022-04-24T19:02
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
донбасс
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики освободила населённый пункт Новотошковское в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."Очередной красный флаг - флаг победы - водружен теперь на лицее №10 населенного пункта Новотошковское", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что населенный пункт под контролем республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
луганская народная республика
донбасс
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Ольга Филиппова
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в мире, луганская народная республика, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:51 24.04.2022 (обновлено: 19:02 24.04.2022)
 
Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе

Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Новотошковское в Донбассе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики освободила населённый пункт Новотошковское в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"Очередной красный флаг - флаг победы - водружен теперь на лицее №10 населенного пункта Новотошковское", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Он уточнил, что населенный пункт под контролем республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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