https://ria.ru/20220424/lnr-1785196323.html

Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе

Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе - РИА Новости, 24.04.2022

Силы ЛНР освободили населенный пункт Новотошковское в Донбассе

Народная милиция Луганской народной республики освободила населённый пункт Новотошковское в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T18:51

2022-04-24T18:51

2022-04-24T19:02

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

донбасс

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782367302_0:111:3185:1903_1920x0_80_0_0_db4a24d76bafd5c974202143b8582a39.jpg

ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики освободила населённый пункт Новотошковское в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."Очередной красный флаг - флаг победы - водружен теперь на лицее №10 населенного пункта Новотошковское", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что населенный пункт под контролем республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

луганская народная республика

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр