https://ria.ru/20220424/koronavirus-1785161594.html
В России за сутки госпитализировали 1352 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1352 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2022
В России за сутки госпитализировали 1352 человека с COVID-19
За сутки в РФ госпитализированы 1352 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:32
2022-04-24T12:32
2022-04-24T12:32
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 1352 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1352 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 49,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России выявлено 8446 новых случаев COVID-19, умерли 168 человек."Выявлено 8446 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 168 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, общество, коронавирус covid-19
В России за сутки госпитализировали 1352 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 8446 новых случаев COVID-19, умерли 168 человек