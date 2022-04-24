https://ria.ru/20220424/koronavirus-1785161594.html

В России за сутки госпитализировали 1352 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1352 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2022

В России за сутки госпитализировали 1352 человека с COVID-19

За сутки в РФ госпитализированы 1352 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:32

2022-04-24T12:32

2022-04-24T12:32

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 1352 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1352 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 49,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России выявлено 8446 новых случаев COVID-19, умерли 168 человек."Выявлено 8446 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 168 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, общество, коронавирус covid-19