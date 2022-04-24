https://ria.ru/20220424/konsulstvo-1785202131.html

В Нью-Йорке заблокировали средства российского генконсульства

В Нью-Йорке заблокировали средства российского генконсульства - РИА Новости, 24.04.2022

В Нью-Йорке заблокировали средства российского генконсульства

Средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы, поэтому миссия функционирует за счет запаса наличных... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:32

2022-04-24T19:32

2022-04-24T21:58

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр — РИА Новости, Алан Булкаты. Средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы, поэтому миссия функционирует за счет запаса наличных денег, сообщил РИА Новости и. о. генконсула Вячеслав Славкин.Ранее о таком решении Bank of America рассказал посол в США Анатолий Антонов."У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг — за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства", — сказал Славкин.По его словам, "есть ограничения по выплате зарплаты" сотрудникам консульства."Мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги", — отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.Он пояснил, что все расходы на обеспечение работы консульства проводятся из запаса наличных, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. "Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги", — добавил он, отметив, что они оказываются в полном объеме.Так, по его словам, именно из этих средств оплачиваются коммунальные услуги, бензин. "Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации — мобильную, телефонную связь — оплачиваем. Самое насущное, в общем", — добавил Славкин.Дипломат не стал строить прогнозов, на какой срок хватит запаса средств. "Мы работаем очень плотно с Госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать содействие в открытии новых счетов в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет", — отметил он.Славкин также рассказал, что представительство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступило сообщение о минировании, которое оказалось ложным. С аналогичной проблемой столкнулось и постпредство при ООН. "Мы ежедневно получаем угрозы по электронной почте, телефонные звонки с угрозами — как на русском, так и на английском языке. Реагируем на это", — рассказал он.Славкин добавил, что генконсул в Нью-Йорке Сергей Овсянников уже вернулся на родину. Он напомнил, что около года американской визы ждал его сменщик Анатолий Каргаполов, но США ее так и не выдали. Новая кандидатура пока не известна.

https://ria.ru/20220423/rezervy-1784988565.html

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781319950.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/volodin-1784705127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, нью-йорк (город), в мире, сша