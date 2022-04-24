https://ria.ru/20220424/konsulstvo-1785202131.html
В Нью-Йорке заблокировали средства российского генконсульства
В Нью-Йорке заблокировали средства российского генконсульства - РИА Новости, 24.04.2022
В Нью-Йорке заблокировали средства российского генконсульства
Средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы, поэтому миссия функционирует за счет запаса наличных... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:32
2022-04-24T19:32
2022-04-24T21:58
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр — РИА Новости, Алан Булкаты. Средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы, поэтому миссия функционирует за счет запаса наличных денег, сообщил РИА Новости и. о. генконсула Вячеслав Славкин.Ранее о таком решении Bank of America рассказал посол в США Анатолий Антонов."У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг — за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства", — сказал Славкин.По его словам, "есть ограничения по выплате зарплаты" сотрудникам консульства."Мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги", — отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.Он пояснил, что все расходы на обеспечение работы консульства проводятся из запаса наличных, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. "Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги", — добавил он, отметив, что они оказываются в полном объеме.Так, по его словам, именно из этих средств оплачиваются коммунальные услуги, бензин. "Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации — мобильную, телефонную связь — оплачиваем. Самое насущное, в общем", — добавил Славкин.Дипломат не стал строить прогнозов, на какой срок хватит запаса средств. "Мы работаем очень плотно с Госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать содействие в открытии новых счетов в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет", — отметил он.Славкин также рассказал, что представительство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступило сообщение о минировании, которое оказалось ложным. С аналогичной проблемой столкнулось и постпредство при ООН. "Мы ежедневно получаем угрозы по электронной почте, телефонные звонки с угрозами — как на русском, так и на английском языке. Реагируем на это", — рассказал он.Славкин добавил, что генконсул в Нью-Йорке Сергей Овсянников уже вернулся на родину. Он напомнил, что около года американской визы ждал его сменщик Анатолий Каргаполов, но США ее так и не выдали. Новая кандидатура пока не известна.
https://ria.ru/20220423/rezervy-1784988565.html
https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781319950.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нью-йорк (город), в мире, сша
19:32 24.04.2022 (обновлено: 21:58 24.04.2022)
В Нью-Йорке заблокировали средства российского генконсульства
Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило о блокировке счетов в США
НЬЮ-ЙОРК, 24 апр — РИА Новости, Алан Булкаты. Средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы, поэтому миссия функционирует за счет запаса наличных денег, сообщил РИА Новости и. о. генконсула Вячеслав Славкин.
Ранее о таком решении Bank of America
рассказал посол в США Анатолий Антонов
.
"У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг — за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства", — сказал Славкин.
По его словам, "есть ограничения по выплате зарплаты" сотрудникам консульства.
"Мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги", — отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.
Он пояснил, что все расходы на обеспечение работы консульства проводятся из запаса наличных, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий.
"Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги", — добавил он, отметив, что они оказываются в полном объеме.
Так, по его словам, именно из этих средств оплачиваются коммунальные услуги, бензин.
"Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации — мобильную, телефонную связь — оплачиваем. Самое насущное, в общем", — добавил Славкин.
Дипломат не стал строить прогнозов, на какой срок хватит запаса средств.
"Мы работаем очень плотно с Госдепом по этому вопросу. Госдеп
обещал оказать содействие в открытии новых счетов в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет", — отметил он.
Славкин также рассказал, что представительство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступило сообщение о минировании, которое оказалось ложным. С аналогичной проблемой столкнулось и постпредство при ООН.
"Мы ежедневно получаем угрозы по электронной почте, телефонные звонки с угрозами — как на русском, так и на английском языке. Реагируем на это", — рассказал он.
Славкин добавил, что генконсул в Нью-Йорке Сергей Овсянников уже вернулся на родину. Он напомнил, что около года американской визы ждал его сменщик Анатолий Каргаполов, но США ее так и не выдали. Новая кандидатура пока не известна.