https://ria.ru/20220424/kleschi-1785133801.html
Россиян предупредили о "цветочных" клещах
Россиян предупредили о "цветочных" клещах - РИА Новости, 24.04.2022
Россиян предупредили о "цветочных" клещах
Россиянам следует отказаться от сбора первых лесных и полевых цветов, уверена биолог Людмила Ганушкина. В интервью радио Sputnik она рассказала, чем могут быть... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T02:10
2022-04-24T02:10
2022-04-24T02:10
общество
клещ
цветы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россиянам следует отказаться от сбора первых лесных и полевых цветов, уверена биолог Людмила Ганушкина. В интервью радио Sputnik она рассказала, чем могут быть опасны первоцветы.Клещей, которые сейчас пробуждаются от зимней спячки, можно встретить на самых разных растениях. В том числе, отметила ведущий научный сотрудник МГМУ имени И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина, клещи могут быть и на первых полевых и лесных цветах. Поэтому цветы сейчас лучше не срывать.Следует помнить, продолжила она, что клещи могут передавать крайне опасные заболевания, включая клещевой энцефалит, который встречается в том числе и в Европейской части России."Это очень серьезное заболевание, поэтому при малейшем ухудшении здоровья после укуса надо идти к врачу. Также клещи в большом проценте заражены бактериями боррелиями. Как правило, после укуса такого клеща на месте укуса разливается красное пятно крови под кожей, которое называется эритема. Если она образовалась, то также надо будет идти к врачу, чтобы он назначил лечение", – сказала Людмила Ганушкина в интервью радио Sputnik.Боррелиоз, если его не лечить, чреват очень серьезными последствиями, добавила она. Среди возможных осложнений – паралич периферических нервов, потеря слуха и зрения, тяжелые аритмии сердца. Поэтому при подозрении на боррелиоз визит ко врачу обязателен.
https://ria.ru/20220418/kleschi-1784526599.html
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РИА Новости
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общество, клещ, цветы
Россиян предупредили о "цветочных" клещах
Биолог Ганушкина предупредила россиян об опасности клещей на первых весенних цветах
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Россиянам следует отказаться от сбора первых лесных и полевых цветов, уверена биолог Людмила Ганушкина. В интервью радио Sputnik она рассказала
, чем могут быть опасны первоцветы.
Клещей, которые сейчас пробуждаются от зимней спячки, можно встретить на самых разных растениях. В том числе, отметила ведущий научный сотрудник МГМУ имени И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина, клещи могут быть и на первых полевых и лесных цветах. Поэтому цветы сейчас лучше не срывать.
"Если вы их все-таки сорвали, то не стоит подносить к лицу, чтобы понюхать, потому что вы даже не заметите, как клещ переползет на вас. Также не стоит сразу заносить цветы в дом, дайте им полежать вне помещения. Если оставить лесные цветы на улице, то клещу станет неинтересно, и он уползет не к вам домой, а обратно на природу", – пояснила биолог.
Следует помнить, продолжила она, что клещи могут передавать крайне опасные заболевания, включая клещевой энцефалит, который встречается в том числе и в Европейской части России.
"Это очень серьезное заболевание, поэтому при малейшем ухудшении здоровья после укуса надо идти к врачу. Также клещи в большом проценте заражены бактериями боррелиями. Как правило, после укуса такого клеща на месте укуса разливается красное пятно крови под кожей, которое называется эритема. Если она образовалась, то также надо будет идти к врачу, чтобы он назначил лечение", – сказала Людмила Ганушкина в интервью радио Sputnik.
Боррелиоз, если его не лечить, чреват очень серьезными последствиями, добавила она. Среди возможных осложнений – паралич периферических нервов, потеря слуха и зрения, тяжелые аритмии сердца. Поэтому при подозрении на боррелиоз визит ко врачу обязателен.