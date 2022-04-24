Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о "цветочных" клещах - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/kleschi-1785133801.html
Россиян предупредили о "цветочных" клещах
Россиян предупредили о "цветочных" клещах - РИА Новости, 24.04.2022
Россиян предупредили о "цветочных" клещах
Россиянам следует отказаться от сбора первых лесных и полевых цветов, уверена биолог Людмила Ганушкина. В интервью радио Sputnik она рассказала, чем могут быть... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T02:10
2022-04-24T02:10
общество
клещ
цветы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732894351_0:279:2678:1785_1920x0_80_0_0_f56c76b76847231bf168eeac1414d2a3.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россиянам следует отказаться от сбора первых лесных и полевых цветов, уверена биолог Людмила Ганушкина. В интервью радио Sputnik она рассказала, чем могут быть опасны первоцветы.Клещей, которые сейчас пробуждаются от зимней спячки, можно встретить на самых разных растениях. В том числе, отметила ведущий научный сотрудник МГМУ имени И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина, клещи могут быть и на первых полевых и лесных цветах. Поэтому цветы сейчас лучше не срывать.Следует помнить, продолжила она, что клещи могут передавать крайне опасные заболевания, включая клещевой энцефалит, который встречается в том числе и в Европейской части России."Это очень серьезное заболевание, поэтому при малейшем ухудшении здоровья после укуса надо идти к врачу. Также клещи в большом проценте заражены бактериями боррелиями. Как правило, после укуса такого клеща на месте укуса разливается красное пятно крови под кожей, которое называется эритема. Если она образовалась, то также надо будет идти к врачу, чтобы он назначил лечение", – сказала Людмила Ганушкина в интервью радио Sputnik.Боррелиоз, если его не лечить, чреват очень серьезными последствиями, добавила она. Среди возможных осложнений – паралич периферических нервов, потеря слуха и зрения, тяжелые аритмии сердца. Поэтому при подозрении на боррелиоз визит ко врачу обязателен.
https://ria.ru/20220418/kleschi-1784526599.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732894351_415:258:2451:1785_1920x0_80_0_0_2a7b5540fa012e4520edb70148944b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, клещ, цветы
02:10 24.04.2022
 
Россиян предупредили о "цветочных" клещах

Биолог Ганушкина предупредила россиян об опасности клещей на первых весенних цветах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Клещ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россиянам следует отказаться от сбора первых лесных и полевых цветов, уверена биолог Людмила Ганушкина. В интервью радио Sputnik она рассказала, чем могут быть опасны первоцветы.
Клещей, которые сейчас пробуждаются от зимней спячки, можно встретить на самых разных растениях. В том числе, отметила ведущий научный сотрудник МГМУ имени И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина, клещи могут быть и на первых полевых и лесных цветах. Поэтому цветы сейчас лучше не срывать.
"Если вы их все-таки сорвали, то не стоит подносить к лицу, чтобы понюхать, потому что вы даже не заметите, как клещ переползет на вас. Также не стоит сразу заносить цветы в дом, дайте им полежать вне помещения. Если оставить лесные цветы на улице, то клещу станет неинтересно, и он уползет не к вам домой, а обратно на природу", – пояснила биолог.
Следует помнить, продолжила она, что клещи могут передавать крайне опасные заболевания, включая клещевой энцефалит, который встречается в том числе и в Европейской части России.
"Это очень серьезное заболевание, поэтому при малейшем ухудшении здоровья после укуса надо идти к врачу. Также клещи в большом проценте заражены бактериями боррелиями. Как правило, после укуса такого клеща на месте укуса разливается красное пятно крови под кожей, которое называется эритема. Если она образовалась, то также надо будет идти к врачу, чтобы он назначил лечение", – сказала Людмила Ганушкина в интервью радио Sputnik.
Боррелиоз, если его не лечить, чреват очень серьезными последствиями, добавила она. Среди возможных осложнений – паралич периферических нервов, потеря слуха и зрения, тяжелые аритмии сердца. Поэтому при подозрении на боррелиоз визит ко врачу обязателен.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 11:22Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы
 
ОбществоКлещЦветы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала