https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

Полвека в космосе. Как Россия и Китай осваивают внеземное пространство

Полвека в космосе. Как Россия и Китай осваивают внеземное пространство - РИА Новости, 24.04.2022

Полвека в космосе. Как Россия и Китай осваивают внеземное пространство

МОСКВА, 24 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". За 52 года китайская космическая программа сделала колоссальный скачок, а китайские ученые добились... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T13:05

2022-04-24T13:05

2022-04-24T13:06

россия-китай: главное

космос - риа наука

дмитрий рогозин

китай

луна

россия

роскосмос

глонасс (система навигации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg

МОСКВА, 24 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". За 52 года китайская космическая программа сделала колоссальный скачок, а китайские ученые добились значительного прогресса в космических технологиях. Сегодня Китай ежегодно проводит больше всего космических запусков в мире. В 2021 году КНР поставила национальный рекорд – 55 запусков, а в 2022 году собирается провести еще более 40. Достижения Китая привлекают другие страны, в том числе такие крупные космические державы, как Россия, к внеземному сотрудничеству. Впереди – амбициозная программа российско-китайского освоения Луны. Как развивается космическое сотрудничество России и Китая — в материале проекта "Россия-Китай: главное".Россия и Китай на ЛунеНынешний год стал отправным для российско-китайского лунного проекта. В феврале страны подписали межправительственное соглашение по сотрудничеству и созданию Международной научной лунной станции."У нас с китайской стороной полное взаимопонимание (по исследованиям Луны). Подписан ряд установочных документов: меморандум, соглашение, межправительственное соглашение", - заявил глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По его словам, подписание документа – серьезный шаг в исследовании Луны. При этом Рогозин подчеркнул, что проект открыт для всех заинтересованных стран. Иными словами, в отличие от американской лунной программы, российско-китайская инициатива – не закрытый клуб для "избранных", а открытая международная научная платформа для сотрудничества.Проект лунной станции не новый для обеих стран, он объединяет уже существующие лунные программы России и Китая. Первый документ о взаимодействии между российской миссией орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" и китайской миссией исследования полярной области Луны "Чанъэ-7" был подписан еще в 2019 году. Теперь обе миссии – часть одного проекта. Три года назад стороны также заключили Соглашение о сотрудничестве по созданию объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.Подписанное в феврале 2022 года соглашение предусматривает три этапа освоения Луны. Первый продлится с 2021 года по 2025 год, за это время на земной спутник отправятся три российские и три китайские миссии. В 2026 году начнется само строительство модулей станции на Луне, которое завершится к 2035 году. Затем Россия и Китай смогут использовать для исследований телекоммуникационный, энергетический, лабораторный, технологический и исследовательский модули, а также командный центр и взлетно-посадочную площадку.Отличительная особенность российско-китайского лунного проекта – открытость для любых стран, которые пожелают присоединиться к исследованию Луны. Аналогичная американская программа окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway доступна только для ограниченного числа партнеров США. В то же время, среди приглашенных к участию в российско-китайском проекте есть и страны Европы, и Таиланд, а также Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия."Важно подчеркнуть, что сотрудничество в рамках данного проекта будет осуществляться на принципах равноправного партнерства, открытости и консенсуса при принятии решений, чего нет, например, в (американской) программе окололунной станции Gateway, и что стало причиной нашего выхода из этого проекта", -- указывал глава "Роскосмоса".Еще в 2020 году Рогозин отмечал, что проект окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, в первую очередь, выгоден для американской стороны, а "Роскосмос" готов участвовать в нем только на равных правах с американским космическим агентством. Поэтому выбор сделан в пользу сотрудничества с Китаем.Сопряжение в космосеКитайская космическая отрасль развивалась самостоятельно и независимо от космических гигантов прошлого века – СССР и США. Активное сотрудничество России и Китая в космосе началось три десятилетия назад.В декабре 1992 года правительства Российской Федерации и Китайской Народной Республики заключили Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Согласно документу, Москва и Пекин обязались совместно изучать космос, Солнечную систему, космические вещества, реализовать взаимовыгодные проекты.Следует отметить, что российские специалисты спустя два года после заключения соглашения уже помогали китайским коллегам реализовать первый этап проекта "Шэньчжоу" -- будущей основы для строительства китайской космической станции "Тяньгун". Тогда, в 1994 году китайские ученые общались с представителями российской аэрокосмической науки, чтобы перенять технологию "Союз". Позднее эту технологию адаптировали для китайских космических объектов, которые отправили в космос в 1997 году.Сотрудничество, однако, не ограничивается лишь изучением Луны и космоса. Одно из важных направлений российско-китайского взаимодействия за пределами Земли – спутниковые системы. В 2018 году было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях. Его цель – взаимовыгодное сотрудничество и совместное развитие навигационных технологий.Российские эксперты указывают, что китайская спутниковая навигационная система "Бэйдоу" может быть более стабильной, чем американская система глобального позиционирования (GPS) и российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС. А значит, сотрудничество с КНР в этой сфере не просто перспективно, но и необходимо.

https://ria.ru/20220418/kosmos-1784074207.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/kosmos-1784269479.html

https://ria.ru/20220419/kitay-1784232619.html

китай

луна

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, дмитрий рогозин, китай, луна, россия, роскосмос, глонасс (система навигации), gps