https://ria.ru/20220424/kazakhstan-1785138935.html

Президент Казахстана поздравил православных жителей страны с Пасхой

Президент Казахстана поздравил православных жителей страны с Пасхой - РИА Новости, 24.04.2022

Президент Казахстана поздравил православных жителей страны с Пасхой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных христиан республики с Пасхой, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T05:59

2022-04-24T05:59

2022-04-24T05:59

пасха

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_c24652fdb267cd83941e70bbdb0da02d.jpg

НУР-СУЛТАН, 24 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных христиан республики с Пасхой, сообщила его пресс-служба.Глава государства отметил, что для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся."Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе", - подчеркнул президент."Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем! Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!", - заключил он.

https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785129788.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

пасха, в мире