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Президент Казахстана поздравил православных жителей страны с Пасхой - РИА Новости, 24.04.2022
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Президент Казахстана поздравил православных жителей страны с Пасхой
Президент Казахстана поздравил православных жителей страны с Пасхой - РИА Новости, 24.04.2022
Президент Казахстана поздравил православных жителей страны с Пасхой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных христиан республики с Пасхой, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T05:59
2022-04-24T05:59
пасха
в мире
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НУР-СУЛТАН, 24 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных христиан республики с Пасхой, сообщила его пресс-служба.Глава государства отметил, что для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся."Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе", - подчеркнул президент."Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем! Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!", - заключил он.
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пасха, в мире
05:59 24.04.2022
 
Президент Казахстана поздравил православных жителей страны с Пасхой

Президент Казахстана Токаев поздравил православных христиан республики с Пасхой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 24 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных христиан республики с Пасхой, сообщила его пресс-служба.
"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю православных граждан нашей страны со светлым праздником Пасхи!", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в воскресенье на его сайте.
Глава государства отметил, что для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся.
"Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе", - подчеркнул президент.
"Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем! Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!", - заключил он.
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