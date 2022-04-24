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В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму - РИА Новости, 24.04.2022
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В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму
В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму - РИА Новости, 24.04.2022
В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму
Силы безопасности Израиля за выходные задержали 12 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:54
2022-04-24T13:54
в мире
израиль
западный берег реки иордан
шабак
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Силы безопасности Израиля за выходные задержали 12 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба армии."Силы армии обороны Израиля и Общая служба безопасности Израиля ("ШАБАК" - ред.) провели в эти выходные совместные контртеррористические операции в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - ред.), в том числе в населённых пунктах Каландия, Эль-Бира, Хеврон и Дженин", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе оперативных действий в населённом пункте Араббуна в пятницу солдаты задержали человека, подозреваемого в содействии совершившему теракт в Тель-Авиве в начале этого месяца.Всего за выходные силы безопасности задержали 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Кроме того, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.
https://ria.ru/20220422/izrail-1785024503.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, шабак
13:54 24.04.2022
 
В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму

Силы безопасности Израиля задержали 12 подозреваемых в причастности к терроризму

© Фото : пресс-служба полиции Израиля Полиция Израиля
 Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Силы безопасности Израиля за выходные задержали 12 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба армии.
"Силы армии обороны Израиля и Общая служба безопасности Израиля ("ШАБАК" - ред.) провели в эти выходные совместные контртеррористические операции в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - ред.), в том числе в населённых пунктах Каландия, Эль-Бира, Хеврон и Дженин", - говорится в сообщении.
Ракета из сектора Газа, запущенная в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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В секторе Газа упали две ракеты, запущенные в сторону Израиля
Кроме того, в ходе оперативных действий в населённом пункте Араббуна в пятницу солдаты задержали человека, подозреваемого в содействии совершившему теракт в Тель-Авиве в начале этого месяца.
Всего за выходные силы безопасности задержали 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Кроме того, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданШАБАК
 
 
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