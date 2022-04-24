В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму
Силы безопасности Израиля задержали 12 подозреваемых в причастности к терроризму
© Фото : пресс-служба полиции Израиля Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Силы безопасности Израиля за выходные задержали 12 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба армии.
"Силы армии обороны Израиля и Общая служба безопасности Израиля ("ШАБАК" - ред.) провели в эти выходные совместные контртеррористические операции в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - ред.), в том числе в населённых пунктах Каландия, Эль-Бира, Хеврон и Дженин", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в ходе оперативных действий в населённом пункте Араббуна в пятницу солдаты задержали человека, подозреваемого в содействии совершившему теракт в Тель-Авиве в начале этого месяца.
Всего за выходные силы безопасности задержали 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Кроме того, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.