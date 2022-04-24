https://ria.ru/20220424/izrail-1785169536.html

В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму

В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму - РИА Новости, 24.04.2022

В Израиле задержали подозреваемых в причастности к терроризму

Силы безопасности Израиля за выходные задержали 12 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T13:54

2022-04-24T13:54

2022-04-24T13:54

в мире

израиль

западный берег реки иордан

шабак

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Силы безопасности Израиля за выходные задержали 12 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба армии."Силы армии обороны Израиля и Общая служба безопасности Израиля ("ШАБАК" - ред.) провели в эти выходные совместные контртеррористические операции в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - ред.), в том числе в населённых пунктах Каландия, Эль-Бира, Хеврон и Дженин", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе оперативных действий в населённом пункте Араббуна в пятницу солдаты задержали человека, подозреваемого в содействии совершившему теракт в Тель-Авиве в начале этого месяца.Всего за выходные силы безопасности задержали 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Кроме того, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.

https://ria.ru/20220422/izrail-1785024503.html

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, западный берег реки иордан, шабак