https://ria.ru/20220424/import-1785144733.html

Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 24.04.2022

Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ составил список товаров для параллельного импорта, благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов, говорится на запущенном правительством... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T08:44

2022-04-24T08:44

2022-04-24T09:06

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ составил список товаров для параллельного импорта, благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов, говорится на запущенном правительством портале "Объясняем.РФ".В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь - всего более 50 групп товаров, пояснили в "Объясняем.РФ".В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге РФ, один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии