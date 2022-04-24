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Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 24.04.2022
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Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта
Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 24.04.2022
Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ составил список товаров для параллельного импорта, благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов, говорится на запущенном правительством... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T08:44
2022-04-24T09:06
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ составил список товаров для параллельного импорта, благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов, говорится на запущенном правительством портале "Объясняем.РФ".В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь - всего более 50 групп товаров, пояснили в "Объясняем.РФ".В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге РФ, один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
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экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:44 24.04.2022 (обновлено: 09:06 24.04.2022)
 
Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить по параллельному импорту

© AP Photo / Xinhua/Yao JianfengИмпорт
Импорт - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Xinhua/Yao Jianfeng
Импорт
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ составил список товаров для параллельного импорта, благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов, говорится на запущенном правительством портале "Объясняем.РФ".
"Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту… 200 ушедших брендов вернутся в Россию благодаря параллельному импорту", - отмечается в сообщении.
В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь - всего более 50 групп товаров, пояснили в "Объясняем.РФ".
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге РФ, один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.
При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
08:00
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