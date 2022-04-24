https://ria.ru/20220424/goroskop-1784887698.html

Астролог рассказала, как нужно бороться со стрессом разным знакам зодиака

Астролог рассказала, как нужно бороться со стрессом разным знакам зодиака - РИА Новости, 24.04.2022

Астролог рассказала, как нужно бороться со стрессом разным знакам зодиака

Астролог и блогер Елена Елистратова рассказала, кто из знаков зодиака лучше всего справляется со стрессом, и кому это сделать тяжело или практически невозможно. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T06:51

2022-04-24T06:51

2022-04-24T06:51

культура

стиль жизни

гороскоп

новости культуры

знаки зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784884902_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d4f7c737b848e9c4ba7e866edcfe40d.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Астролог и блогер Елена Елистратова рассказала, кто из знаков зодиака лучше всего справляется со стрессом, и кому это сделать тяжело или практически невозможно.Извлекают из стресса пользу: Скорпионы и КозерогиСкорпионы — короли драмы, которые иногда подсознательно ищут острые ощущения. Некоторым часто становится скучно, если все спокойно. Через стрессовые ситуации они выходят на более высокий уровень своего развития и даже работают продуктивнее. При этом Скорпионы умеют очень хорошо себя контролировать и никогда не покажут, что чего-то боятся или паникуют. Чтобы избавиться от стресса, Скорпионам важно выговориться человеку, которому они доверяют.Козероги способны выдержать стрессовые ситуации и большие перегрузки. Главное, они должны понимать — ради чего все это. Когда у Козерогов есть цель, они благополучно переживают потрясения и невзгоды, даже если из-за этого придется от многого отказаться. Представители этого знака очень терпеливы и умеют подстраиваться под любые неудобства.Смеются над стрессовыми ситуациями: Водолеи, Стрельцы, Близнецы и ЛьвыВодолеи легко относятся к жизни и вообще ко всему. Поэтому, что для одних — стресс (например, потеря денег или работы), для них — нет. Водолеи с легкостью это переживут. При этом Водолеи мастерски сами себе "придумывают проблемы", особенно психологического характера. В состояние стресса их может ввести ситуация, например, когда они вынуждены "предать себя". Они будут очень переживать. Выход — общаться с близкими по духу людьми, которые поддержат.Стрельцы — очень оптимистичны, активны, и могут даже не заметить, что находятся в стрессе. В такое состояние их может ввести ситуация, когда Стрельцов не ценят, не прислушиваются, и когда они сами не могут достигнуть высот, которые запланировали. В таком случае нужно сменить обстановку. Отлично поможет краткосрочная поездка.Близнецы могут не признаваться самим себе, что находятся в стрессе. Переизбыток общения и информации не дает унывать. Однако внутри нарастает тревога, напряжение, но Близнецы это списывают на плохое настроение. В таком случае важно хотя бы ненадолго убрать избыточную информацию из своей повседневной жизни. Лучше заняться спортом или послушать дома расслабляющую музыку.Львы. Проявления стресса угнетают этот огненный знак, особенно, если он еще переутомился. Львы тогда начинают говорить, что недовольны собой и положением в жизни. Появляется раздражительность, капризность. Они постоянно требуют внимание от близких. Львам в таком случае важно не сидеть дома и выходить в люди. При этом им нужен не переизбыток общения, а что-то вроде похода на мероприятие в небольшом кругу друзей. Это должно быть такое место, где Лев будет чувствовать себя комфортно и сможет проявить себя, а заодно побаловать покупками."Заедать" стресс делами необходимо: Девам, Весам, Тельцам и Овнам.Девы очень тревожны и подвержены стрессу. Любая критика в их адрес, или дела, которые идут не по плану, — приведут к стрессу. А поскольку Девы не умеют выражать эмоции, холодны и сдержанны и все держат в себе — отсюда проблемы со здоровьем. Представителям этого знака нужно научиться просить о помощи. Еще очень поможет мелкая работа или хобби — вышивание, уборка, работа с землей и животными — все это поможет снять напряжение.Весы настроены на все гармоничное. Любые "колебания в сторону": разногласия, конфликты — вызывают стресс. Но не стоит недооценивать Весов. Они те еще манипуляторы, поэтому если не смогут добиться своего, тоже сильно расстроятся. Чтобы снять стресс, этому знаку нужно заняться чем-то, что связано с красотой и прекрасным: рисованием, посещением культурных или светских мероприятий. Поможет также забота о своей внешности.Тельцы, как правило, стрессуют в двух случаях: нехватка финансов и необходимость менять привычный уклад жизни. Любые перемены — выход из зоны комфорта принесет дискомфорт Тельцу. При этом из-за стресса Тельцы не будут унывать. Он их злит. Представители этого знака всеми силами буду стараться вернуть себе все, к чему привыкли. Успокоиться Тельцам поможет вкусная еда, сад или огород, уход за своей внешностью.Овны плохо контролируют себя в стрессовых ситуациях. Представители этого знака могут повышать голос, быть раздражительными и вспыльчивыми. От этого часто страдают головной болью и даже мигренью. Чтобы меньше переживать, у Овнов в жизни должно быть больше активностей: спорта, танцев, силовых тренировок — и что-то другого в таком духе.Стрессовать запрещается: Ракам и РыбамРаков может выбить из колеи любой конфликт и критика. При этом Раки — очень сильные личности и будут двигаться дальше даже в состоянии стресса. Однако морально им будет тяжело, они могут замкнуться в себе. Раков в такие моменты должна поддерживать семья и близкие. Тогда этот знак все преодолеет.Рыбы живут по двум сценариям. Они могут спокойно относится к любым жизненным невзгодам и "плыть по течению", а могут внезапно углубляться в религию или увлечься вредными привычками. Рыбам обязательно нужно помочь и поддержать. Сделать это поможет, в том числе психолог.

https://ria.ru/20220320/goroskop-1777658305.html

https://ria.ru/20220410/goroskop-1782597024.html

https://ria.ru/20220403/goroskop-1781358516.html

https://ria.ru/20220227/goroskop-1775045329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

стиль жизни, гороскоп, новости культуры, знаки зодиака